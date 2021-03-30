В Днепропетровской области мужчина случайно узнал, что по документам числится умершим

В городе Каменское Днепропетровской области 45-летний Богдан Власюк долго лечился в больнице после ДТП. Однажды он случайно узнал, что его по документам причислили к умершим. Об ошибке врачей говорится в сюжете телеканала “Украина 24” 30 марта.

Три года назад мужчину на большой скорости сбил мотоцикл, он больше недели пролежал в коме и несколько месяцев проходил стационарное лечение. Через год он узнал, что якобы умер в больнице, где никогда не лежал.

“Мотоцикл ехал на скорости 154 км/ч и сбил меня. Я летел 19 метров и остался жив”, – рассказал Власюк.

По документам человек оказался покойником. Во врачебном заключении причиной его смерти указали кровоизлияние в мозг. Власюк случайно узнал об этом. Его мать пошла за справкой в Пенсионный фонд, но там ее назвали мошенницей и выгнали.

“Одна там самая главная руководитель говорит: “Вы чего здесь кино рассказываете? Вы знаете, что сын ваш умер. Да он, говорю, жив”, – говорила Любовь Власюк.

Комментируя эту ситуацию, Власюк отметил, что ему было весело.

“Интересно, где я “похоронен”, чтобы хоть на могиле сфотографироваться”, – пошутил мужчина.

Впоследствии оказалось, что смерть мужчины зафиксировали в Днепре в конце декабря 2019 года. В это время Власюк был дома в Каменском. Он готовился к очередному курсу реабилитации. В областном департаменте здравоохранения объяснили инцидент.

“Был доставлен гражданин В. без признаков сознания. К сожалению, он погиб потом в больнице. В кармане, кроме справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), никаких документов не было. Поэтому похоронили под этой фамилией”, – сказал заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Алексей Григорук.

Местный ЗАГС выдал свидетельство о смерти Власюка. Адвокат Артем Шахторин считает, что медикам стоило привлекать правоохранителей. Они должны были выяснить, кого именно хоронят.

“Справка МСЭК не является удостоверением личности. Считаю, что была просто ошибка или небрежность медработников. Человек может в судебном порядке доказать, что он жив. Нужно привлекать соседей, родственников, которые подтвердят”, – пояснил Шахторин.

Суд принял заявление Власюка лишь с третьей попытки, ни на одно заседание его еще не приглашали, но мужчина надежды не теряет, говорится в сюжете. Он решил отметить еще один день рождения, когда его смерть по документам признают недействительной.

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