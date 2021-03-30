“Уничтожение госкомпаний популизмом”. Глава “Укрпошти” ответил на критику Лазебной ситуации с доставкой пенсий

Генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский назвал популизмом критику министром социальной политики Украины Мариной Лазебной ситуации с доставкой украинцам пенсии через “Укрпошту”. Свой комментарий глава компании опубликовал 30 марта в Facebook.

В интервью “РБК-Украина”, которое было опубликовано 29 марта, Лазебная рассказала, что “Укрпошта” поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 млн украинцев, если тарифы на это не повысят. “Мы ведем переговоры, мы хотим, чтобы это все произошло цивилизованно, без ультиматумов и шантажа. Сегодня доставка одной пенсии стоит в среднем 60 грн, с повышенными тарифами будет стоить больше 100 грн”, – отметила она. Министр заявила, что “нельзя за счет пенсионеров покрывать все расходы “Укрпошти”.

“Извините – задрало. Уничтожению госкомпаний популизмом и не профессионализмом должен когда-то прийти конец, как и издевательству над пенсионерами. Марк Твен писал: “Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика”. Мне сложно сказать, к какой из этих категорий отнести вчерашнее интервью министра, где она упомянула, что “Укрпошта”, шантажом (забирая кусок хлеба у пенсионеров), повысила тарифы на доставку пенсий с 60 до 100 грн за одну доставку (или на 67%)”, – написал Смелянский.

Он перечислил три возможные, на его взгляд, варианта:

с 1 апреля пенсии украинским пенсионерам повышаются на 37%. “В этом случае я рад за пенсионеров и отказываюсь от пересмотра тарифов”, – отметил глава “Укрпошти”;

министр предоставила неправдивую и заведомо ложную информацию, порочащую “Укрпошту” и должна “как минимум” официально извиниться перед коллективом компании;

Лазебная не владеет предметом, “особенно когда вопрошает, какие затраты могут быть у “Укрпошти” на пенсионеров, которые получают пенсию в отделениях?”. Смелянский утверждает, что тариф “Укрпошти” на доставку ниже, чем у коммерческой “Новой почты”. За это министр также должна извиниться, считает он.

“Я до конца вел и веду и буду вести переговоры. У нас была договоренность не выносить сор из избы и найти решение. Но вчера всему уже пришел предел. […] Я очень надеюсь, что завтра – дальше откладывать уже некуда – на Кабмине будут приняты правильные решения. Которые позволят и нормально работать предприятию, и, что самое главное, не будут будоражить миллионы пенсионеров, которым и так есть о чем думать сегодня.”, – заявил глава “Укрпошти”.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159205835538007

22 декабря 2020 года генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский говорил, что тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, хотя минимальная зарплата выросла на 37%, и ждет решения по этому вопросу от Кабинета Министров.

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