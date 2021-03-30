 

Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе, нардепы от ОПЗЖ не отдали ни одного голоса

30.03.2021, 14:10, Новости дня
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Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла постановление по поводу эскалации конфликта на Донбассе, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, и о ее намерении не допустить стабилизации ситуации в зоне конфликта и достижения какого-либо прогресса на всех треках переговорного процесса. Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий”,  – сказано в заявлении.

Рада осудила продолжающуюся агрессию России и подчеркнула, что РФ несет ответственность за нарушение международного права и совершение военных преступлений в ходе российско-украинского вооруженного конфликта.

Парламентарии потребовали от России “немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует”.

Также парламентарии обратились к парламентам других государств с призывом осудить агрессивную политику России, а к мировому сообществу – с призывом продолжать оказывать давление на РФ “с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”.

За постановление проголосовали 308 народных депутатов.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Ни одного голоса не отдала фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”. В начале заседания представитель фракции Александр Колтунович высказал недовольство обысками у руководства общественной организации “Украинский выбор”. Он назвал лиц, у которых проводили обыски, представителями ОПЗЖ и заявил, что нардепы этой фракции покидают зал и не будут принимать участие во внеочередном заседании, пока там “не появятся вопросы, которые соответствуют социально-экономическому [аспекту] и потребностям в стране”. 

Перед принятием постановления Рада заслушала отчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака. Он заявил, что РФ наращивает свое военное присутствие возле границ Украины. 

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Очередное обострение произошло 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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