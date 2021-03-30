Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе, нардепы от ОПЗЖ не отдали ни одного голоса

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла постановление по поводу эскалации конфликта на Донбассе, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, и о ее намерении не допустить стабилизации ситуации в зоне конфликта и достижения какого-либо прогресса на всех треках переговорного процесса. Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий”, – сказано в заявлении.

Рада осудила продолжающуюся агрессию России и подчеркнула, что РФ несет ответственность за нарушение международного права и совершение военных преступлений в ходе российско-украинского вооруженного конфликта.

Парламентарии потребовали от России “немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует”.

Также парламентарии обратились к парламентам других государств с призывом осудить агрессивную политику России, а к мировому сообществу – с призывом продолжать оказывать давление на РФ “с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”.

За постановление проголосовали 308 народных депутатов.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Ни одного голоса не отдала фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”. В начале заседания представитель фракции Александр Колтунович высказал недовольство обысками у руководства общественной организации “Украинский выбор”. Он назвал лиц, у которых проводили обыски, представителями ОПЗЖ и заявил, что нардепы этой фракции покидают зал и не будут принимать участие во внеочередном заседании, пока там “не появятся вопросы, которые соответствуют социально-экономическому [аспекту] и потребностям в стране”.

Перед принятием постановления Рада заслушала отчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака. Он заявил, что РФ наращивает свое военное присутствие возле границ Украины.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Очередное обострение произошло 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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