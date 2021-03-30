Приложение System Update никогда не выпускалось разработчиком

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30.03.2021, 14:06, Новости дня
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Ранее мы уже сообщали о вредоносной программе, которая маскируется под обновление системы безопасности для смартфонов на «Андроидах». Как оказалось, так называемый патч System Update ранее никогда не распространялся настоящим разработчиком. И в магазине Google Play его также никогда не было. Таким образом скачивать его нельзя ниоткуда.

Об этом сообщил руководитель компании Zimperium Шридхар Миттал, специально исследовавшей данный вопрос. Приложение достаточно опасно, хотя поначалу угроза была несколько преувеличена, считает эксперт.

Однако же, попав на смартфон пользователя, такая программка теоретически может предоставить доступ хакерам ко всем сервисам и папкам, а также откроет возможность дистанционного управления устройством без вашего ведома.



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