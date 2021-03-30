 

В РФ разрабатывают систему защиты биометрических данных

30.03.2021, 14:06, Новости дня
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С развитием биометрической идентификации в РФ собралась значительная база данных с изображениями лиц и образцами голосов граждан, пользующихся различными электронными сервисами и гаджетами. В результате появилась и Единая биометрическая система (ЕБС).

Представители «Ростелекома», являющегося оператором ЕБС, сообщают, что сейчас специалисты разрабатывают надежную систему защиты базы данных от каких-либо утечек.

В частности, речь идет об особом криптографическом модуле, говорят эксперты. В полной мере он должен заработать до 1 января будущего года. Тогда можно будет гарантировать, что данные ни при каких обстоятельствах не попадут в руки злоумышленников. Пока же россиянам советуют «не разбрасываться» в соцсетях своими фотографиями и аудиозаписями.



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