Чтобы покончить со спорами о «Спутнике V» премьер-министр Словакии готов уйти в отставку

Правящие партии Словакии договорились о перетряске кабинета министров, в ходе которой предполагается, что премьер-министр Игорь Матович подаст в отставку и поменяется местами с министром финансов Эдуардом Хегером, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, на подобный шаг политики пошли, чтобы покончить со спорами вокруг закупок российской вакцины от коронавируса, которые грозили подорвать западную ориентацию Словакии.



Reuters

Правящие партии Словакии договорились о перетряске кабинета министров, в результате которой, по всей видимости, премьер-министр Игорь Матович уйдёт со своего поста. На подобный шаг политики пошли, чтобы разрешить политический кризис вокруг закупок Словакией российской вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg.

Предполагается, что Матович подаст в отставку с поста премьера и поменяется местами с министром финансов и своим близким союзником Эдуардом Хегером. Подобная сделка положит конец самому серьёзному политическому спору между четырьмя партнёрами по коалиции с тех пор, как партия Матовича неожиданно одержала победу на выборах 2020 года, опираясь на антикоррупционную платформу.

Кроме того, подобные перетасовки говорят о том, какое политическое давление оказывается на лидеров ЕС, в то время как проблемы в прививочной кампании изрядно разозлили избирателей, которые могут сравнить ситуацию в ЕС со значительно более успешными действиями США и Великобритании.

Между тем, премьер-министра Словакии склоняют к отставке ещё с начала марта, когда тот заявил, что готов закупить российскую вакцину «Спутник V» без согласия своих партнёров. Такой шаг не нашёл понимания у президента Зузаны Чапутовой, а также стал причиной опасений, что подобный курс может подорвать внешнеполитическую ориентацию Словакии, которая является членом ЕС и НАТО.

С момента прихода к власти нынешней правящей коалиции последняя постоянно страдала от внутренней борьбы и личных дрязг. Тем не менее это не помешало ей провести широкомасштабную очистку полиции, судебных органов и деловых кругов от коррупционных элементов.

Матович неоднократно пытался найти нестандартные решения в рамках борьбы с пандемией. В частности, в прошлом году он стал инициатором единственной попытки во всём ЕС протестировать всё взрослое население страны. Тем не менее, хотя первоначально Словакия была одной из самых успешных в мире стран в плане сдерживания распространения коронавируса и даже сумела реализовать свой амбициозный план по тестированию, впоследствии она стала одним из самых серьёзных очагов болезни в Европе.