Ученые предупредили космонавтов о появлении депрессии при полетах на другие планеты

Космонавты, отправившиеся к другим планетам, рискуют стать жертвами сильной депрессии на фоне «чувства обреченности», к таким выводам пришли ученые. При этом им не удастся отвлечь себя от посторонних мыслей при помощи музыки или чтения книг, но у экспертов существует план, который способен помочь в решении этой проблемы.

Исследованием психического состояния гипотетических колонистов занимались сотрудники Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Они полагают, что космонавты обречены на переживание и тоску по дому, особенно в случае возникновения угрозы. Однако постоянная нагрузка в условиях отсутствия общения с Землей в режиме реального времени может выправить ситуацию.

Так, для снижения негативного воздействия изоляции исследователи считают необходимым использовать виртуальную реальность. В ней космонавт сможет занять свои руки и голову «работой». Кроме того, подобные устройства восполняют недостаток тактильных и аудио-визуальных ощущений.

Виртуальная реальность оказывает психотерапевтическое воздействие. В ней человек может ощутить себя в повседневной среде благодаря мнимому присутствию людей. Для космонавтов, переживающих феномен «отрыва от Земли», это окажется благоприятным фактором во время продолжительных полетов к другим планетам.

Источник: ria.ru