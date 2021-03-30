 

Эксперты в США назвали российское оружие, способное выиграть войну одним залпом

30.03.2021, 14:02, Разное
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Американский эксперт Дэн Гуре уверен, что в случае войны РФ сможет выиграть войну всего лишь одним залпом. Издание RealClearDefense разместило статью с обзором российского оружия с уникальными возможностями, аналогов которого нет в армии ни одной из стран мира.
Боевой потенциал Соединенных Штатов считается одним из наиболее мощных на планете. Однако и американским вооруженным силам не по силам будет выиграть войну против России. Такое мнение высказал военный аналитик Дэн Гуре, написавший статью для ресурса RealClearDefense.

Эксперт уверен в потенциальной возможности «главного противника Америки», Российской Федерации, не только полноценно и эффективно противостоять любому из врагов, но и молниеносно победить в вооруженной схватке любое из государств.

За последние годы РФ сделала огромный и судьбоносный рывок в развитии гиперзвукового оружия. Именно оно будет ключевым при необходимости россиян защищать свои границы. Главной в этой категории вооружений называется ядерная боеголовка «Авангард», которой в ближайшем будущем намерены оборудовать все гигантские ракетные комплексы РС-28 «Сармат».

Наличие орудий такой разрушительной силы сводит на нет все попытки победить РФ как со стороны США, так и других стран Запада. Применив модифицированные ракеты гиперзвукового типа Москва с победой закончит любую войну первым же выстрелом.

Источник: politros.com



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