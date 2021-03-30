Напечатанная на 3D-принтере миниатюрная антенна производит электричество из 5G-сигнала

Американские инженеры создали уникальную антенну, способную давать электричество. Миниатюрное устройство, распечатанное на 3D-принтере, способно производить заряд тока из 5G-сигнала.

Сотрудники Технологического института штата Джорджия создали необычный девайс, аналогов которого пока не существует. Антенна для принятия сигнала 5G питается от самой мобильной сети пятого поколения. При этом она получила миниатюрные габариты, что повышает комфортность ее использования. Инновационная разработка, как сообщают источники, была создана посредством 3D-принтера. Устройство поможет быстро получать качественный интернет-контент, а также в буквальном смысле «добывать» полноценный электрический заряд. Характеристики новейшего стандарта связи позволяют применять аппаратуру для 5G в качестве источника для беспроводной передачи электрической энергии. Такой возможностью и решили воспользоваться исследователи из США, поскольку пятая генерация мобильной связи включает в себя несколько вариантов.

Самая высокая скорость загрузки и выгрузки данных обеспечивается в миллиметровом диапазоне mmWave. При испытаниях показатели операций с контентом достигали нескольких гигабит всего за одну секунду. Таким образом, именно данный тип связи имеет высокий потенциал для производства электроэнергии. Несмотря на то, что этот факт и ранее был известен науке, указанная возможность не была реализована на достаточно эффективном уровне. Применяемая в аналогичных разработках антенна с большим форматом была непрактичной. Новый девайс, предложенный Технологическим институтом Джорджии, смог исправить ситуацию за счет своей компактности. Для этого сотрудники ВУЗа задействовали специальную деталь «линзу Ротмана» с шипами. В итоге размеры изобретенного гаджета не превышают габаритов ладони взрослого человека, а сама панель вышла плоской и гибкой.

Поглощение энергии новой антенны увеличилось в 21 раз по сравнению со стандартными аналогами, выпущенными ранее. Пока показатели новинки невысоки, на расстоянии 180 метров эксперты смогли передать 6 микроватт в условиях прямой видимости. Однако данного количества хватает на питание простых устройств и датчиков. Кроме того, дальнейшие работы в данной сфере позволят существенно увеличить полученные результаты. В будущем технология беспроводной передачи тока может получить широкое распространение, также возможно, что в пакетах операторов сотовой связи появится плата за электричество.

Источник: 3dnews.ru