Названа дата выступления Манижи в полуфинале «Евровидения»

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30.03.2021, 13:58, Новости дня
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Российская певица Манижа выступит в полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидение – 2021» 18 мая, она значится в списке выступающих под третьим номером, сообщили организаторы конкурса.

Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами нидерландского телерадиовещателя Host Broadcasters NPO / NOS / AVROTROS и утвержден исполнительным супервайзером конкурса Мартином Остердалем, говорится на сайте «Евровидения».

В первом полуфинале также выступят представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты. Во втором полуфинале 20 мая примут участие певцы их Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдавии, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании. Финал конкурса состоится 22 мая, в нем выступят по десять участников из каждого полуфинала, представители стран «большой пятерки» «Евровидения» – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из принимающей страны, то есть Нидерландов.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала певицу Манижу и потребовала запретить ей выступать под флагом РФ на международном вокальном конкурсе «Евровидение – 2021».

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от РФ станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сообщила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет на арене Ahoy в Роттердаме.



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