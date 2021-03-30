На Украине заявили о готовности дать ответ в случае эскалации в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы дать «адекватный ответ» в случае эскалации ситуации в Донбассе, сообщил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

«Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», – цитирует РИА «Новости» Хомчака.

Ранее Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней РФ названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что РФ якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.