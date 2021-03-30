 

Европейские страны захотели отправлять граждан в Россию для вакцинации от COVID

30.03.2021, 13:58, Новости дня
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Представители некоторых европейских стран выдвигали инициативы пускать иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса, так как подавляющее количество государств имеют с этим проблемы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам, так или иначе, и делать здесь прививки», передает РИА «Новости».

«Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран. Действительно, сейчас подавляющее большинство стран испытывают проблемы с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают, и, конечно, у нас абсолютнейший приоритет – удовлетворение всех потребностей россиян», – сказал он.

Представитель Кремля также завил, что Москва позитивно оценивает решение ряда государственных деятелей РФ сделать прививку от коронавируса в публичном формате, так как личный пример авторитетных людей – бесценен.

«Что касается президента, то каждый государственный деятель, помимо всего прочего, является еще и человеком со своими какими-то внутренними ориентировками. И как раз говоря об обезьянничестве, президент говорил о своем видении того, как нужно подавать пример. В данном случае, речь идет о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».

До этого премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, потому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».

Между тем Запад начал активно транслировать очередной миф, связанный с борьбой РФ с коронавирусом: якобы граждане страны слишком мало доверяет и качеству российских вакцин (в частности, «Спутнику V») и процедуре вакцинации в целом.



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