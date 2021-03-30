Классная жопа — к лету! – Личное мнение

Меня окончательно вывели из себя наглые плагиаторши. Берут мою статью о фитнесе и… Нет, если б они её просто выдали за свою — так нет же, им этого мало. Мои полезные рекомендации они не просто воруют, но и коверкают, меняя пользу от рекомендаций на вред.

Давно не пишу о фитнесе. Сегодня эта тема — удел эскортограмных невежей. Но люди слушают их и гробят не только тело, но и здоровье.



Фото: istockphoto.com

Каких только марафонов, тренингов и чудес народу не обещают. Классная жопа к лету — так вообще классика жанра.

А я вам, вместо всех марафонов, открою секрет классной жопы к лету бесплатно.

Посмотрите на фото и ответьте, что женщина делает не так и почему у неё будет толстая жопа в рытвинах целлюлита:



Фото: istockphoto.com

Не догадались? Она тупо моет посуду. Потом она точно так же чистит зубы, готовит, смотрит ТВ и так далее. То есть, она погружена в одно дело, в то время как её жопа спокойно обрастает жиром.

Я так не делаю. Точнее, я всё это делаю, сопровождая, например, просмотр сериала ягодичным мостиком.

Я рационально использую время: мою посуду, делая махи ногами. Чищу зубы, делая махи ногами. Мою руки, делая махи ногами.

Мой принцип: когда я могу делать махи, я их делаю.

Нет никаких секретных упражнений. И плагиаторши зря воруют мой оригинальный контент. Секрет классной жопы — не в тайном знании, полученном на марафоне, а в регулярности и настойчивости в достижении цели.

Если вы будете делать только махи и больше ничего, но всякий раз, когда оказываетесь перед раковиной, то у вас будет подтянутая задница уже к лету.

Единственная проблема — занять бы ещё чем-то голову. Послушать книгу, музыку, поболтать по телефону.

Я очень люблю наши, тюменские беспроводные наушники CGPods. Они созданы для того, чтобы заниматься в них йогой, фитнесом, танцевать, махать ногами.

Что мне нравится в CGPods:

1) влагозащита (в них можно принимать душ и мыть их под краном — этого нет даже у «яблок»),

2) 20 часов без зарядки (столько же выдерживают и «яблоки»),

3) надёжная фиксация в ушах (даже при занятиях йогой не вывалятся),

4) 11 команд с наушника (у «яблок» их — всего 3),

5) цена (в 4 раза дешевле «яблок»).

И сейчас на мои любимые CGPods идёт атака в соцсетях, за которой стоят китайские плагиаторы. Китайское лобби. Такие же или даже хуже плагиаторш от фитнеса. Даже страницу бренда CGPods в Инстаграме «внезапно» заблокировали без видимых причин. Совпадение? Вот уж не думаю.

Это правда: китайские подделки внешне похожи на CGPods, но «начинка» у них — совсем другая: откровенное, на мой взгляд, говно. Такое нельзя совать в уши. На такое категорически нельзя тратить деньги.

Вообще, всю эту тему хорошо осветил изобретатель CGPods, тюменский предприниматель Вадим Боков (известный в сети как «Тюменский Илон Маск»). Очень рекомендую к прочтению.

Если вкратце, то у тюменских наушников микрофон точно такой же, как у Apple AirPods — хороший и дорогой. А также хорошие дорогие динамики, Bluetooth 5.0 (а это гарантия мгновенной и устойчивой синхронизации), качественная сборка и доработанная прошивка чипсета.

У китайского хлама всё с точностью до наоборот: динамики и микрофоны — дешевле некуда, Bluetooth 4.2 (вчерашний день, если не позавчерашний — постоянный рассинхрон между наушниками и потеря связи со смартфоном), прошивка глючная.

Китайцы развили очень бурную деятельность — вплоть до публикации в интернете поддельных обзоров-сравнений.

В заказных статьях говорится, что тюменские наушники ничем не лучше барахла с AliExpress, только гораздо дороже.

Хотя сходство, действительно, есть. Но только внешнее.

Так стоит ли кормить обнаглевших копировальщиков?

Многие уже проголосовали рублём за наш тюменский бренд, поэтому CGPods в 2020 году ворвались во все российские топы-рейтинги продаж. И даже обогнали бренд Huawei, тоже, кстати, китайский.

Купить тюменские наушники CGPods можно в Интернет-магазине бренда, а начать делать махи — уже сейчас. Придут наушники — будет ещё веселее!

Кстати, создатель CGPods — «Тюменский Илон Маск» — принципиально не сотрудничает с розничными сетями, чтобы не взвинчивать цену и не кормить посредников за счёт своих покупателей. CGPods продаются только онлайн, по честной прямой цене производителя, без конских розничных накруток магазинов — всего за 3’500 рублей.

Гарантия на CGPods — 1 год (не ремонт, а замена устройства на новое за 3 дня). Доставка — по России, в Украину и Беларусь.

По коду MIRO0321 — скидка 200 рублей.

Кто из вас готов попробовать предложенный мной метод «Стою у раковины — машу ногами»? Через месяц отчитайтесь, пожалуйста, о результатах. Мне будет интересно.

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