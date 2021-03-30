Шесть неблагоприятных исходов беременности, которые увеличивают риск болезней сердца



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Беременность и неблагоприятные исходы

В организме беременной женщины происходят изменения, которые способствуют развитию плода и готовят будущую мать для кормления грудью. Эти изменения могут приводить к физиологическому стрессу, способному спровоцировать неблагоприятные исходы беременности. К ним относят гестационный диабет, преждевременные роды, потерю беременности, отслоение плаценты и ряд других проблем. Согласно американской статистике, с ними сталкиваются до 20% беременных женщин.

Неблагоприятные исходы беременности обычно развиваются на фоне предрасполагающих факторов. Например, гестационный диабет чаще появляется у женщин, у которых еще до беременности начала развиваться устойчивость тканей к инсулину и была семейная история сахарного диабета.

Неблагоприятные исходы беременности и ССЗ

Часть неблагоприятных исходов беременности связана с риском развития сердечно-сосудистых болезней у женщин в дальнейшей жизни, сообщили американские кардиологи.

«Неблагоприятные исходы беременности связаны с развитием у женщин гипертонии, диабета, высокого уровня холестерина и сердечно-сосудистых катастроф, включая инфаркты и инсульты, через много лет после беременности», – сказала Ниша Парих (Nisha I. Parikh), профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, председатель комитета по составлению научного заявления.

Шесть опасных для сердца и сосудов неблагоприятных исходов беременности:

Высокое артериальное давление во время беременности (гестационная гипертензия) увеличивает вероятность появления ССЗ в последующей жизни в среднем на 67%, а риск инсульта – на 83%.

Преэклампсия (повышенное давление и нарушение работы почек и других жизненно важных органов) связана с увеличением риска ССЗ в 2,7 раза.

Гестационный диабет увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа в 10 раз и ССЗ – на 68%.

Преждевременные роды (на сроке до 37 недель) связаны с увеличением риска смерти ССЗ почти в два раза.

Отслоение плаценты (ее отхождение от стенки матки до родов) связано с увеличением риска ССЗ на 82%.

Мертворождение связано с удвоенным риском ССЗ.

Профилактика ССЗ до и после беременности

В научном заявлении ученые подчеркнули важность профилактики перечисленных неблагоприятных исходов беременности и ранней профилактики ССЗ.

Среди примеров эффективных способов профилактики неблагоприятных исходов беременности ученые приводят здоровое питание. У женщин, которые придерживаются его в течение трех лет до беременности, снижается риск таких осложнений.

«Женщины, которые столкнулись с неблагоприятным исходом беременности, должны начинать следовать диете, полезной для здоровья сердца, следить за сном, увеличивать физическую активность. Такой образ жизни им нужно продолжать и в дальнейшем. Это важнейшие изменения в образ жизни, которые необходимы для профилактики ССЗ», – сказала Парих.

В документе ученые напомнили, что снизить риск ССЗ и сахарного диабета 2 типа после беременности помогает кормление грудью

Врачам ученые предлагают наблюдать за женщинами в течение первых месяцев после родов для скрининга симптомов ССЗ. В опросе женщин для оценки сердечно-сосудистого риска врачи не должны забывать спрашивать о перечисленных в документе шести неблагоприятных исходах беременности.