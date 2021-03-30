Скандалы: Украинский «штирлиц» спас «вагнеровцев»?

Историк спецслужб Александр Колпакиди развеял миф об «уникальной спецоперации» СБУ с россиянами в Белоруссии

5 апреля на Украине ожидается взрыв мощной информационной бомбы. Достанется всем: и Москве, и Минску, и пресловутым «вагнеровцам». Но основная порция предназначается ближайшему окружению президента Украины и самому президенту – Владимиру Зеленскому. Ибо, по версии авторов документального фильма группы Bellingcat, в Офисе президента Украины гнездится «крот», российский агент, который слил информацию о секретной и операции украинских, американских и турецких спецслужб против России.

Напомним, что 29 июля прошлого года под Минском были задержаны 32 россиянина, которых называли бойцами ЧВК «Вагнер». Их выдачи требовал Киев, однако Лукашенко передал их Москве. Уже тогда российским спецслужбам стало известно о причастности Украины к этой истории, которую многие считали провокацией с целью рассорить Минск и Москву. Однако все оказалось намного запутаннее.

Первоначально премьера фильма Bellingcat была запланирована на 15 марта. Однако вместо нее общественности пришлось довольствоваться интервью журналиста Дмитрия Гордона с главным редактором «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым. В интервью вскрылся ряд любопытных подробностей. Стоит отметить, что оба собеседника – люди далеко не простые. Недавно бывший тайный агент СБУ, бежавший на Запад, Евгений Василькевич, утверждал, что Бутусов также является секретным сотрудником украинских спецслужб. А Гордон и сам не скрывает своих связей с СБУ. Так что оба товарища явно вещают от имени каких-то группировок в спецслужбах и сливают то, что им там дают. Тем интереснее.

По версии Бутусова и Гордона, цель «уникальной спецоперации» состояла в том, чтобы захватить на территории Украины людей, принимавших участие в войне на Донбассе. Для этого еще за год до операции в Латинской Америке якобы были открыты нефтяные вышки, для охраны которых через подставные фирмы нанимали людей из РФ. Охранники должны были приехать в Белоруссию, сесть на турецкий самолет. В то время, когда самолет пролетал бы над Украиной, должно было случиться ЧП: кто-то на борту заболел или поступил сигнал о бомбе. Самолет совершил бы экстренную посадку в Киеве или Одессе. «Боевики» должны были быть задержаны, так как находились в базе разыскиваемых СБУ. Но операция сорвалась якобы из-за утечки информации.

Мы попросили прокомментировать эту версию историка спецслужб Александра Колпакиди.

— Александр Иванович, как вы думаете: была ли такая операция запланирована на самом деле?

— Была ли операция, я не знаю. У меня, честно говоря, сложилось впечатление, что там, в руководстве, идет борьба за Зеленского. Хотят отстранить от власти какую-то группу, которую представляет начальник комитета по разведке, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко. Так как у Зеленского нет реальной политической силы со своей идеологией, там очевидно действует несколько групп, объединенных вокруг лидера.

Идет борьба за место у тела президента. Какие-то группы, связанные с американцами, используют эту ситуацию для того, чтобы усилиться и оттереть те группы, которые настроены более реалистично относительно дальнейшей политики Украины. Проблема проамериканской группы в том, что нет прогресса в экономике, в политике Украины.

Если бы был прогресс, то все украинцы ходили бы с американскими флагами. Но цены растут, тарифы растут, экономика стагнирует, ситуация там хуже, чем в России. Хотя даже в царские времена Восточная Украина наряду с Питером, Москвой и Уралом была одним из четырех наиболее развитых регионов. Объективно эта проамериканская группа экономику ослабляет, этот проект явно не несет Украине прогресса. И в такой ситуации на авансцену выходят спецслужбы.

— Разделяете ли вы мнение, что эта операция якобы «уникальная»?

— Эта операция совершенно не уникальна. Тем более что она провалилась с треском. Я могу привести такой пример. В 70-е годы в Мексике был избран президент Луис Эчеверриа, бывший министр внутренних дел, очень жестокий человек. Он почему-то очень не любил США и очень любил Фиделя Кастро. В хорошем смысле.

Он решил проводить линию на союз с Кубой и с Советским Союзом, который стоял за Кубой, и против Америки. Для США это был нож, приставленный к горлу. Тем более что в это же время такой же генерал в Перу захватил власть и там фактически создал советскую военно-морскую базу, а в Чили победил Альенде. То есть Америка на своем «заднем дворе» терпела жесточайшее поражение. Одно дело Чили – это далеко, или Перу – тоже неблизко. А другое дело – Мексика.

И американцы проделали такую хитрую операцию. Они там завербовали группу каких-то студентов и направили их через Москву в Северную Корею. В Москве они просто потусовались как туристы, а в Северной Корее действительно прошли какую-то военную подготовку. Потом они вернулись в Мексику, залезли куда-то в горы, заминировали высоковольтную линию электропередачи, что-то еще. Ничего собственно не сделали, никого не убили, не ограбили. Их поймали с поличным, и был огромный скандал.

Так как американцы контролируют мексиканские СМИ, то они смогли раструбить об этом на весь мир. Президент оказался в дурацкой ситуации: он хочет дружить с Советским Союзом, а тот в это же время присылает в Мексику террористов.

— А террористы были завербованы именно американцами?

— Да, они изначально были американскими шестерками. Агентами их трудно назвать, просто студенты. И наши, которые в Мексике работали довольно успешно, проморгали эту операцию. Я считаю, что это был очень крупный провал КГБ, который в этих условиях должен был обеспечивать, чтобы таких операций не было. Вот пример успешной операции. Почему она оказалась успешной? Потому что очевидно, что там украинцы никак не участвовали. Если бы эти студенты остановились в Киеве, а не в Москве, то я уверен, что все это провалилось бы. Я шучу.

Таких операций, когда подобным образом пытаются испортить какие-то международные отношения, сорвать какие-то союзы, в истории много. Просто они, естественно, самые засекреченные.

— А то, что в этой операции якобы слаженно действовали против России целых три спецслужбы – СБУ, ЦРУ и турецкая разведка, в этом разве нет ничего необычного?

— В этой операции с «вагнеровцами» меня больше всего поражает активное участие в ней Милли Истихбарат Тешкилаты (МИТ) – это Национальная разведывательная организация Турции, которая подчиняется непосредственно президенту Эрдогану.

— Это по версии, которую изложили Гордон и Бутусов.

— Очевидно, что это правда. Например, возьмите факт замены самолета в последний момент, когда стало очевидно, что в нем не хватает мест («вагнеровцы» должны были лететь самолетом турецких авиалиний, выяснилось, что все места на нужный рейс уже забронированы и всю группу посадить нельзя. Тогда турецкие «партнеры» перегнали лайнер большей вместимости – М.П.) Турки, когда это все делали, они же понимали, что рано или поздно это раскроется. То есть, получается, им наплевать на мнение России.

Мало того, что сбили самолет, застрелили посла, и еще не известно – эти террористы реально будут там сидеть, или им поменяют имена и фамилии и они где-то в провинции будут шиковать. И еще такое активное участие в этой операции. Меня просто поражает наше, российское отношение к Турции. Ну ладно американцы. Они хотя бы не строят из себя друзей. Но что еще турки должны сделать, чтобы Россия поняла, что Эрдоган – это никакой нам не друг.

— Мало того, что турецкий экипаж был в курсе. Там еще на борту было несколько человек с турецкой стороны на случай каких-то «проблем». То есть, если бы россияне почувствовали неладное и предприняли бы попытки, например, захватить и угнать самолет, те стали бы с ними драться?

— Да. Они должны были их блокировать. Утверждают, что с помощью приемов рукопашного боя. Но какие там приемы в самолете, где узкое пространство? Значит, у представителей турецких спецслужб в самолете были пистолеты. И не одного посадили представителя службы безопасности с пистолетом, а целую группу. Потому что один бы не справился. Значит, там целая группа сидела вооруженных турецких разведчиков. Вот в этом роль Турции. Почему-то на это никто не обращает внимания. Эта МИТ всегда, все 30 лет вела активную работу против России. Эта история меня очень неприятно удивила. Она показывает, насколько Россия окружена врагами, насколько эти враги сконцентрированы. Ведь не только ЦРУ там работает. Сноуден же показал, что Америка и ее англоязычные сателлиты работают вместе.

— Операция провалилась из-за утечки?

— Я, кстати, думаю, что еще не факт, что кто-то из руководства Украины эту операцию сдал. Дело в том, что в момент начала операции, естественно, сразу же усилились все связанные с ней коммуникации. И это увеличило угрозу перехвата этой информации нашими спецслужбами. Потому что после дела Сноудена у нас все соответствующие службы слежения, естественно, тоже усилились. Мы могли сами, без всякого украинского агента или доброжелателя, эту информацию перехватить.

— Но получается, что наши спецслужбы все же проморгали это дело? Узнали в самый последний момент.

— Тут важно не то, в какой момент, важно, что в конце концов узнали и сорвали всю эту операцию.

— То, что американцы якобы специально под эту операцию в Венесуэле открыли нефтяные вышки и возили туда россиян – такое могло быть?

— Да, конечно. Еще в 30-е годы во времена Рихарда Зорге в Китае мы внедрили нашего резидента под видом шахтовладельца. Специально для него купили угольную шахту. Всегда действовали и действуют такие резидентуры, которые занимаются деньгами, финансами, продажей чего-то через посредников. И в СССР, и в других странах это было очень развито. Разведки тесно переплетены с бизнесом, здесь нет ничего удивительного. ЦРУ сделать это — раз плюнуть.

— Они утверждают, что эта операция была уникальна, так как Украина в ней не оставляла никаких якобы следов. Все делалось дистанционно, участие украинской разведки якобы было незаметно…

— Ничего уникального. Если бы это было сделано в 30-е годы – да, это было бы уникально. А сегодня все делается через компьютеры, скайпы, что тут уникального? Все спецслужбы работают через гаджеты. Но, конечно, они понимают, что это страшно опасно. Например, последний пойманный у нас американский шпион, Фогл, ничем таким не пользовался, даже навигатором. Он действовал по старинке, как в 50-е годы. Поэтому я и говорю, что, возможно, никто их не сдавал. Когда эта операция вступила в решающую фазу, и это видно даже из этого интервью, резко возросла активность всех украинских деятелей. Они стали куда-то ходить, встречаться, проводить совещания. И это вполне могли засечь наши спецслужбы.

— Насколько самостоятельны украинские спецслужбы?

— Эта история показывает, что украинские спецслужбы «в кармане» не только у американцев, но даже у турецкой МИТ. Я думаю, что все толковые люди, которые были в украинских спецслужбах, если не в 1991-м, то позднее уж точно перебрались в Россию. Я даже сам знаю такие примеры. Потом, в украинских спецслужбах, хотя их постоянно чистят, все равно остаются люди, сочувствующие России. Вычистить их всех невозможно. Это не значит, конечно, что их легко завербовать.

— Если бы у них все получилось и самолет посадили бы в Киеве или в Одессе, удалось бы захватить эту группу?

— Конечно, удалось бы. Куда бы они из самолета делись? Оружия у них не было. Окружили бы спецназом аэропорт и все. Думаю, они бы и не стали сопротивляться под пистолетами. Их бы захватили даже те турецкие разведчики, которые летели с ними. И потом началось бы шоу на весь мир, как со Скрипалями, с Литвиненко и т.д. А наши стали бы все это опровергать. Но ситуация для нас была бы довольно неприятная.

— Как вы относитесь в принципе к расследованиям Bellingcat?

— Я уверен на 100%, что эти расследования проводятся при огромной помощи ЦРУ. Без помощи ЦРУ, англичан, и, как теперь видно, турок они бы таких расследований проводить не смогли. А можно ли им доверять, есть ли там правда – откуда я знаю.

Марина Перевозкина