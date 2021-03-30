 

Мнение: Вот они совсем, блэт, всякую совесть потеряли уже, раз про меня такое пишут?!

30.03.2021, 13:32, Разное
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Доброе утро. Здесь должен быть другой пост, но враги своими выходками вынудили написать о неприятных вещах, потому что в этот раз они уже реально днище пробили. Один (придётся без эпитетов, потому что я этот пост потом скопирую на “Пикабу”, а там банят за любые единственно подходящие слова в адрес этой уже осточертевшей компашки) из их шоблы всех уверяет, что я якобы собирал деньги на похороны мамы и даже приложил поддельный скрин. Вот совсем у них совести нет и даже Бога не боятся, что ли?! Ну, до такого даже мои прошлые враги в лице Сергейской шоблы не доходили! Нет, их главный идиотолог… тьфу, то есть идеолог Сэр Гей тоже как-то написал (и я бы его за это убил, если он в тот момент находился рядом), что я собирал деньги якобы не на лечение тяжелобольной слепой девочке (матери которой опрометчиво пообещал, что её дочь будет видеть, чтобы поддержать), а себе в карман (и я был уверен, что это и есть днище моральной деградации, но тут снизу постучали), но до такого даже он не опускался! А вообще, если уж они палятся, то палились бы хоть не так открыто, что даже дурак всё поймёт! Во-первых, я ещё в школе знал, что перед словом “пожалуйста” ставится запятая, а уж “не на что” слитно я не мог бы написать даже в первом классе, и любой, кто меня знает, в курсе, что я так неграмотно написать просто не могу! А во-вторых, они бы хоть свои соседние посты скрыли, когда выдают свой бред за мой пост, я могу доказать, что это посты из их блевника! И кстати, если что, я суеверный и уверен, что мысли материальны, так что хотя бы поэтому не мог такого написать, тем более про свою маму! И как они сами-то закона бумеранга не боятся, интересно бы знать? Совсем души в них уже нет, что ли?
А вообще, объясните кто-нибудь, вот зачем им всё это нужно? Ладно, я бы понял, если бы они от моего имени сами деньги просили, но просто писать от моего имени всякую чушь и выставлять меня мошенником… ЗАЧЕМ? Нет, я смысла этого не понимаю и никогда не пойму!

Источник: Достало



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