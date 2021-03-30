Настя Ивлеева о жизни после 30, Элджее и вечеринке в стиле кибер-панк

Неделю назад весь российский интернет в деталях рассматривал провокационную фотосессию Анастасии Ивлеевой, в которой она снялась в образе обнаженной киберпанк-дивы. А сегодня издание выпустило интервью с главной героиней своего диджитал-номера — в нем Ивлеева рассказала о принятии себя и своего нового возраста (8 марта ей исполнилось 30 лет), о самой громкой вечеринке с начала года, на которой побывала, кажется, вся светская Москва — от Дани Милохина до Аллы Пугачевой, а также любимом муже, рэпере Элджее. Мы собрали самые яркие цитаты.

Об Элджее

Он действительно каким-то уникальным, удивительным образом опережает время. Здесь можно процитировать великую Любовь Успенскую: бог дал ему хороший вкус, он очень чувствует цвета, оттенки, ну и так далее.

Настя Ивлеева и Элджей

О жизни после 30

Цифра немного пугающая, честно говоря! Я слышала от многих женщин, что в 30 жизнь только начинается… Ну, посмотрим!

О принятии себя

Что точно ощущаю, так это полную осознанность и принятие себя такой, какая я есть. Я в полной гармонии со своим телом. Знаю, как себя подать, знаю свои сильные стороны, знаю, чего хочу… 30 лет — идеальное время для такой съемки. Будь, например, мне 20, я бы выглядела растерянной и неуверенной в себе.

О вечеринке кибер-панк

Мне всегда нравился стиль царской Руси, поэтому окунуться в барочную тему — смелая, но будоражащая идея. Друзья предложили осовременить эту эстетику и уйти в диджитал, мы же в 2021-м. Так и родилось cyber baroque. Это суперкрасиво и дико сексуально.

О планах на будущее

Мне нравится моя страна, я с удовольствием всегда в нее возвращаюсь, но в далеком будущем я бы точно хотела иметь небольшую дачу где-нибудь в Италии. Мне безумно нравится эта страна, я дико по ней скучаю. Также не отказалась бы от скромной квартирки на Манхэттене — обожаю ритм Нью-Йорка.

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