«Дела обстоят плохо»

Песков — о «Нормандском формате» и Минских договоренностях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с «Нормандским форматом» «дела обстоят плохо». Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже».

«Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше.

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Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента утверждает, что в Кремле последние полгода «неоднократно слышали», что «Киев уже считает мертвыми Минские договоренности». «Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы, и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», — сказал Песков, уверив, что РФ пытается «найти выход из этого замкнутого круга» с коллегами из Берлина и Парижа и из Киева, «но с Киевом говорить весьма сложно».

В «нормандскую четверку» входят Германия, Франция, РФ и Украина, группа была создана для урегулирования кризиса на востоке Украины. Вопрос конфликта в Донбассе, который вспыхнул в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о независимости, обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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