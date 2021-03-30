 

«Дела обстоят плохо»

30.03.2021, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Песков — о «Нормандском формате» и Минских договоренностях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с «Нормандским форматом» «дела обстоят плохо». Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже».

«Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше.

Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента утверждает, что в Кремле последние полгода «неоднократно слышали», что «Киев уже считает мертвыми Минские договоренности». «Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы, и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», — сказал Песков, уверив, что РФ пытается «найти выход из этого замкнутого круга» с коллегами из Берлина и Парижа и из Киева, «но с Киевом говорить весьма сложно».

В «нормандскую четверку» входят Германия, Франция, РФ и Украина, группа была создана для урегулирования кризиса на востоке Украины. Вопрос конфликта в Донбассе, который вспыхнул в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о независимости, обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Мнение: Завтра Путин сделает прививку…

26.12 / Мнение: И ЧЕМ же у меня не клипы?

30.07 / Капитан “Реал Мадрида” Серхио Рамос и Пилар Рубио покинули роддом с новорожденным сыном

05.01 / Мнение: Мир как Большой Норильск. Негры в кино

21.09 / «ДОМ-2»: Беременную Левченко госпитализировали после ссоры с Блюменкранцем

12.07 / Мнение: Почему народ заступился за Фургала?

27.10 / Какие глобальные катаклизмы нас ждут впереди?

14.11 / Политика: Турция не смирилась с окончанием войны на Кавказе

05.08 / Смартфон Xiaomi Mi 10 стал существенно доступнее

04.02 / Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)