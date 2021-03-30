 

Минимальная пенсия в Украине должна быть вдвое выше – нардеп Палица

30.03.2021, 13:16, Новости дня
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Народные депутаты требуют от правительства в два раза увеличить размер минимальной пенсии и прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, заявил лидер партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица в своем Facebook. По его словам, это обеспечит рост средней пенсии до 5500 грн.

Как отметил парламентарий, в Украине 77% или 8,6 млн пенсионеров получают пенсию ниже базового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть менее 3511 грн.

“Индексация, которая происходит сегодня, не решает проблемы. Потому что людей просто обманывают. В 2014–2018 годах повышение пенсий в Украине не осуществлялось вообще, только с 2019-го начались небольшие доплаты. За это время инфляция составила 278,5%, потребительские цены выросли в 2,8 раза, а тарифы на коммунальные услуги – почти в десять раз. При этом минимальную пенсию увеличили только в 1,9 раза – до 1769 грн. На сегодняшний день она почти вдвое ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц”, – заявил Игорь Палица.

Он отметил, что для этого нужно 350 млрд грн. Однако их можно найти, наведя порядок в таможенной и фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией. По словам Палицы, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд грн, из-за уклонения от уплаты налогов – более 200 млрд грн, из-за государственной коррупции – более 55 млрд грн.

https://www.facebook.com/PalitsaIgor/posts/268999548234617

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3507,51 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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