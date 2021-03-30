 

Небоженко: Если встреча Путина с лидерами Германии и Франции произойдет, это будет “второй мюнхенский сговор”, который плохо отразится на всей Европе

30.03.2021, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Двойной прессинг.

Россия куда-то торопится. Кремль развернул мощное давление на Украину. Воспользовавшись чрезвычайной слабостью и растерянностью политического руководства Украины, а также политикой умиротворения России со стороны ЕС, Путин стремительно наращивает свое наступление на ослабленную и дезориентированную Украину с целью застать ее признать результаты российской агрессии в 2014–2021 годы.

На этот раз давление на Украину носит системный характер, как с использованием дипломатических, так и военно-политических средств и шантажа.

С одной стороны, Кремль открыто угрожает Украине очередной вооруженной агрессией на юго-востоке Украины. С другой стороны, Кремль ведет активное дипломатическое наступление на Украину. Так, Кремль предлагает участникам минского переговорного процесса – Франции и Германии – на особой встрече окончательно решить “украинский вопрос” без участия самой Украины.

Кроме “кнута” на этой встрече предлагается обсудить и “пряник” – европейско-российскую помощь разоренным агрессией России районам Донбасса. А двойной прессинг должен, в конечном счете, заставить Украину согласиться с результатами этой встречи.

Однако если такая встреча произойдет, это будет “второй мюнхенский сговор”, который плохо отразится на всей Европе, как и  в первый раз. Без участия Украины и США никаких изменений не будет. “Заговорщики” только покажут свое бессилие, ибо разрешение противоречия между европейской безопасностью и российской агрессией за счет интересов и судьбы Украины невозможно и опасно, прежде всего, для самой Европы.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Республиканцы в Сенате представили пакет помощи в связи с COVID-19

07.07 / ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

20.12 / Кибератаки затронули 200 структур по всему миру

06.01 / 59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото

09.07 / СК подтвердил наличие показаний против Фургала как организатора преступлений

10.09 / “Оделась наконец-то”, “Так лучше, чем совсем раздетой”. Каменских примерила платье-сетку

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

23.07 / Венецианские гондольеры сократили посадочные места из-за тучных пассажиров

06.07 / Украинский пограничник спас женщину, которая едва не утонула в море

29.06 / Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)