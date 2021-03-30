Небоженко: Если встреча Путина с лидерами Германии и Франции произойдет, это будет “второй мюнхенский сговор”, который плохо отразится на всей Европе

Двойной прессинг.

Россия куда-то торопится. Кремль развернул мощное давление на Украину. Воспользовавшись чрезвычайной слабостью и растерянностью политического руководства Украины, а также политикой умиротворения России со стороны ЕС, Путин стремительно наращивает свое наступление на ослабленную и дезориентированную Украину с целью застать ее признать результаты российской агрессии в 2014–2021 годы.

На этот раз давление на Украину носит системный характер, как с использованием дипломатических, так и военно-политических средств и шантажа.

С одной стороны, Кремль открыто угрожает Украине очередной вооруженной агрессией на юго-востоке Украины. С другой стороны, Кремль ведет активное дипломатическое наступление на Украину. Так, Кремль предлагает участникам минского переговорного процесса – Франции и Германии – на особой встрече окончательно решить “украинский вопрос” без участия самой Украины.

Кроме “кнута” на этой встрече предлагается обсудить и “пряник” – европейско-российскую помощь разоренным агрессией России районам Донбасса. А двойной прессинг должен, в конечном счете, заставить Украину согласиться с результатами этой встречи.

Однако если такая встреча произойдет, это будет “второй мюнхенский сговор”, который плохо отразится на всей Европе, как и в первый раз. Без участия Украины и США никаких изменений не будет. “Заговорщики” только покажут свое бессилие, ибо разрешение противоречия между европейской безопасностью и российской агрессией за счет интересов и судьбы Украины невозможно и опасно, прежде всего, для самой Европы.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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