Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Украинские бизнесмены мне сказали, что не хотят реформ: “Только с одними договоришься…”

Представители крупного украинского бизнеса не заинтересованы в проведении реформ в Украине. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером, высказал казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он.

Сейсембаев рассказал, что общался с представителями украинского бизнеса по поводу финансирования Офиса простых решений и результатов.

“Я говорю: “Вот смотрите: Офис простых решений полностью живет за счет дотаций граждан Украины. Что вам стоит помочь Офису простых решений? Вот что? Вы думаете, там воруется? Я знаю, что вы знаете, что там ничего не воруется. Вы знаете, что Михаил Саакашвили в карман себе ничего не кладет, взятки не дают и так далее. Почему не помогаете? Давайте начистоту”. Это был неформальный разговор. Они говорят: “А вот мы не верим Михаилу”. – “А в чем вы не верите? Он что-то у вас просит, что ли, что вы не верите?” – “Мы не знаем, – говорят, – как долго он будет, в Грузию поедет или в Украину, куда он стремится”. Я говорю: “Какая вам разница? Пусть хоть он месяц побудет в Украине. Какая вам разница, если вам по пути с ним один месяц…” – пересказал свой диалог с предпринимателями Сейсембаев.

В конечном итоге, по словам бизнесмена, путем провокации ему удалось добиться от них откровенности.

“Они сказали: “Маргулан, а мы не хотим реформ, потому что сюда придут западные компании с дешевыми и длинными деньгами и нас всех порвут. И второй момент: нам надоели уже все эти реформы. Только с одними договоришься… А сейчас вы будете делать реформы – этих снесут, с кем мы уже договорились, и получается, опять передоговариваться?” Я говорю: “Вот видите? На самом деле вы как бизнесмены уже многого добились и вы являетесь частью системы договорных отношений с властью. Поэтому, по сути, реформ только хотят либо бедные люди, либо те бизнесмены, которые еще ничего не добились. А вы, которые в бизнесе, – уже часть системы”, – рассказал Сейсембаев.

Бизнесмен сказал, что дважды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства показался Сейсембаеву “реально очень хорошим человеком”, но вначале у бизнесмена были сомнения, сможет ли Зеленский реализовать себя как государственный деятель.

“Но, наверное, всему нужно давать время и всему надо давать шанс… По крайней мере находясь в Офисе простых решений, я вижу, что сейчас наши реформы, наши законопроекты, инициативы как-то подхватились и оживились. Пошло движение вперед, комитеты Верховной Рады начали одобрять… И отсюда вывод: а до этого он, может, не решался? Или, может быть, он ждал правильного момента? Трудно мне судить, тем более за главу государства”, – отметил Сейсембаев.

В интервью бизнесмен также назвал пять главных реформ, которые, по его мнению, нужно провести в Украине: это судебная реформа, реформа правоохранительной системы, налоговая реформа, пересмотр законодательства и приватизация государственных предприятий.

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

По данным опроса, который в 2020 году проводили Фонд “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива и Центр Разумкова, 59% украинцев считают самой необходимой антикоррупционную реформу. На втором месте – медицинская реформа (54%), на третьем – пенсионная реформа и реформа социальной защиты (46%). При этом 51% украинцев убеждены, что власть ни одну из реформ не выполняет успешно.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает судебную реформу важнейшей для Украины. “Это мать всех реформ, главнейшая реформа. Это ядро демократической страны”, – сказал он. В конце марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал за три года создать прозрачную и эффективную судебную систему.



Дмитрий ГОРДОН

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