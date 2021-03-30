НАБУ обязано исполнять решения ВАКС о законности действий прокуратуры в деле “Роттердам плюс” – Пискун

Национальное антикоррупционное бюро обязано исполнять решения Высшего антикоррупционного суда о законности и обоснованности действий прокуроров, закрывших дело “Роттердам плюс”, заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала “Украина 24”, в программе “Хард с Влащенко”.

“Если есть законное решение никем не отмененное, господа, оно же пишется именем Украины. То есть это судья вынес решение от имени Украины. Вы обязаны его исполнять”, – сказал Пискун.

По словам экс-генпрокурора, заинтересованные стороны пытаются поставить под сомнение решения судей ВАКС, “засыпая” суд идентичными по содержанию исками.

“У кого-то может личное что-то есть? Так надо личное оставлять дома. У кого-то может другой интерес, может и коммерческий. Так может быть уже пора кому-то вникнуть в эту ситуацию и выяснить, а кто же так в этом заинтересован”, – добавил экс-генпрокурор.

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17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

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