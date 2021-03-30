 

Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной – Хомчак

30.03.2021, 13:16, Новости дня
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Россия постепенно увеличивает численность войск на границе с Украиной. Об этом, выступая в Верховной Раде заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Вооруженные силы РФ постепенно наращивают войска вблизи с государственной границей Украины: на севере, востоке и на юге. А именно: в Брянской, Вороженской областях и Автономной республике Крым. Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозу военной безопасности государства”, – сказал он. 

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ, “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”. 

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Хомчак сегодня выступил с докладом в Раде в связи с очередным обострением: 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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