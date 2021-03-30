Прожив в браке 72 года, американская пара смогла обняться после года в разлуке

Фрэнсис и Роберта Дойрон прожили вместе 72 года, однако эпидемия коронавируса их разлучила: он остался дома, а она оказалась в изоляции в доме престарелых, рассказывает ABC News. Только через год они смогли снова обняться, и теперь Фрэнсис с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что поможет жене удержать ускользающую память.

И заключительная на сегодня — рубрика «Сильная Америка». Паре, которая прожила в браке 72 года, пришлось ждать год, чтобы обняться.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: А, вот и ты! Привет, Роберта! Привет-привет!

Так Фрэнсис Дойрон приветствовал свою жену Роберту каждое утро в течение всего года.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Вижу, ты надела свою шапку с ангелами. Красиво, мне она нравится.



Они могли разговаривать только во время звонков по FaceTime: Фрэнсис из дома, а Роберта теперь живёт в этом доме престарелых в Чула-Виста, Калифорния. Пандемия их разделила.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: (Смеётся.) Давненько мы не держались за руки.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Каждый день семь дней в неделю я видел её с 6:30 утра до 6 вечера.

Разлука тяготит всё сильнее.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Да, потому что она чаще забывает вещи, потому что я не с ней.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Помни, что я тебя очень люблю, хорошо?

А потом на прошлой неделе — важное событие: эти виртуальные посещения скоро станут реальными.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Я смогу подержать руку и, кажется, мне сказали, что я, возможно, смогу её немного подержать в объятиях. Так что я начинаю надеяться, что как только я смогу чаще её навещать, я смогу вернуть её память.

Они оба прошли полную вакцинацию. Воссоединение оказалось эмоциональным. Роберта узнала своего мужа.

РОБЕРТА ДОЙРОН: О, вот он, вот он! О, как поживаешь? (Аплодисменты.)

Фрэнсис наконец заключил свою жену, которая была с ним 72 года, в долгожданные объятия.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Чтобы показать, как я рад тебя снова видеть, иметь возможность навещать тебя, по крайней мере некоторое время.

Они с надеждой смотрят в будущее, снова держась за руки.

ФРЭНСИС ДОЙРОН: Всё не так уж плохо, в конце туннеля есть свет.

Наконец вместе. Спасибо нашим коллегам KGTV из Сан-Диего за помощь в освещении этой истории.

Дата выхода в эфир 28 марта 2021 года.