 

Первый шаг из локдауна — в Великобритании смягчают ограничительные меры

30.03.2021, 13:10, Новости дня
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В Великобритании начался первый этап обозначенных в феврале британским правительством планов по выходу из локдауна, пишет The Independent. В стране открываются площадки для командных видов спорта на открытом воздухе и разрешается собираться группами до шести человек. Тем не менее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев не забывать о правилах безопасности.


Reuters

Великобритания сделала первый серьёзный шаг на пути к смягчению карантинных ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса, пишет The Independent.

Так, с понедельника жителям страны разрешается заниматься на спортивных площадках на открытом воздухе и встречаться на улице группами до шести человек или в рамках двух домохозяйств. На фоне оптимизма, связанного с падением ежедневных случаев заражения и снижением уровня смертности от COVID-19, откроются площадки для командных видов спорта на открытом воздухе, в том числе теннисные корты и баскетбольные площадки.

«Я знаю, как сильно люди скучали по духу товарищества и соперничества организованного спорта, как трудно было ограничить физическую активность — особенно для детей», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время глава государства призвал граждан быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности, такими как ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, а также сделать прививку от коронавируса.

«Мы должны сохранять осторожность, поскольку число случаев заражения растёт по всей Европе, а новые штаммы ставят под угрозу развёртывание кампании по вакцинации», — добавил Джонсон.

Как отмечает издание, это стало первой важной вехой в дорожной карте, изложенной премьером в конце февраля. Следующий этап приходится на 12 апреля и предусматривает открытие парикмахерских, розничных магазинов, спортзалов и библиотеки. Кроме того, с 12 апреля будет разрешено посещать пабы и рестораны на открытом воздухе.

Тем не менее, хотя Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак настаивают на скором возвращении в офис, британцев по возможности призывают продолжать работать из дома. Поездки за границу по-прежнему запрещены. В феврале, объявляя о планах выхода из локдауна, власти уточняли, что зарубежные каникулы для британцев могут возобновиться не раньше 17 мая. Однако, учитывая скорость распространения коронавируса в Европе, надежды на это стремительно тают.

Как напоминает The Independent, дальнейшее смягчение ограничительных мер будет зависеть от четырёх моментов: темпов вакцинации, числа госпитализаций и уровня смертности, состояния Национальной системы здравоохранения и темпов распространения новых штаммов коронавируса.



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