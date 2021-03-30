Ирина Купченко: Заразившийся COVID-19 Василий Лановой даже в больнице готовился к концерту

Ирина Купченко пояснила о последних минутах Василия Ланового, умершего от осложнений COVID-19 в конце января. Как оказалось, даже находясь в больнице, народный артист СССР готовился к концерту, повторяя слова из репертуара.

В январе в одной из столичных больниц скончался Василий Лановой. Народный артист ненамного пережил свой 87 день рождения, его вдова Ирина Купченко все еще не может смириться с утратой. В беседе с представителями отечественных СМИ она пояснила о последних минутах жизни звезды фильма «Офицеры». В этом году отмечается 50-летний юбилей знаменитой картины. В честь этого готовился масштабный концерт, в котором собирался принять участие и Василий Лановой, воплотивший на экране образ одного из главных героев. Он же был и инициатором мероприятия, местом проведения которого стал «Первый Московский кадетский корпус».

Трудолюбие и огромную работоспособность советского и российского артиста уважали и ценили все режиссеры, как театра, так и кино. Василий Семенович много репетировал, всегда стараясь довести исполнение своей роли до совершенства. На праздничном мероприятии к годовщине «Офицеров» Лановой должен был прочесть торжественную речь. Поэтому для него было особенно важно учесть все нюансы и высказать признательность зрителям, вот уже несколько десятилетий хранящих верность популярной ленте.

Кроме того, Василий Семенович готовился выйти на сцену с песней, посвященной юбилею. Из-за коронавируса он испытывал серьезные проблемы с голосом, однако даже это не останавливало настоящего артиста. Как отмечает Ирина Купченко, покойный супруг был буквально одержим своей профессией и умер, повторяя выученные куплеты наизусть. Более того, он просил помогать ему всех окружающих, тем самым не давая родным унывать. Фанатично преданный работе Лановой заставил петь с ним даже нянечку, таджичку по национальности, и только потом позволил сделать ему укол. Однако с каждым днем его голос становился все тише, а 28 января легенда советского кинематографа умер.

Источник: www.kp.ru