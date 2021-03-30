 

Ирина Купченко: Заразившийся COVID-19 Василий Лановой даже в больнице готовился к концерту

30.03.2021, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ирина Купченко пояснила о последних минутах Василия Ланового, умершего от осложнений COVID-19 в конце января. Как оказалось, даже находясь в больнице, народный артист СССР готовился к концерту, повторяя слова из репертуара.
В январе в одной из столичных больниц скончался Василий Лановой. Народный артист ненамного пережил свой 87 день рождения, его вдова Ирина Купченко все еще не может смириться с утратой. В беседе с представителями отечественных СМИ она пояснила о последних минутах жизни звезды фильма «Офицеры». В этом году отмечается 50-летний юбилей знаменитой картины. В честь этого готовился масштабный концерт, в котором собирался принять участие и Василий Лановой, воплотивший на экране образ одного из главных героев. Он же был и инициатором мероприятия, местом проведения которого стал «Первый Московский кадетский корпус».

Трудолюбие и огромную работоспособность советского и российского артиста уважали и ценили все режиссеры, как театра, так и кино. Василий Семенович много репетировал, всегда стараясь довести исполнение своей роли до совершенства. На праздничном мероприятии к годовщине «Офицеров» Лановой должен был прочесть торжественную речь. Поэтому для него было особенно важно учесть все нюансы и высказать признательность зрителям, вот уже несколько десятилетий хранящих верность популярной ленте.

Кроме того, Василий Семенович готовился выйти на сцену с песней, посвященной юбилею. Из-за коронавируса он испытывал серьезные проблемы с голосом, однако даже это не останавливало настоящего артиста. Как отмечает Ирина Купченко, покойный супруг был буквально одержим своей профессией и умер, повторяя выученные куплеты наизусть. Более того, он просил помогать ему всех окружающих, тем самым не давая родным унывать. Фанатично преданный работе Лановой заставил петь с ним даже нянечку, таджичку по национальности, и только потом позволил сделать ему укол. Однако с каждым днем его голос становился все тише, а 28 января легенда советского кинематографа умер.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Мнение: Кожаным мешкам на проводе посвящается

18.02 / Ресурсные войны: Китай планирует сократить поставки редкоземельных элементов в США

29.12 / Активисты ОНФ устроили новогодний праздник в благотворительном приюте

28.10 / Мнение: В Карабахе сменился министр обороны

07.07 / Скандалы: «Кадиллак» довел Дениса Бетлея до цугундера

18.03 / Во Франции добровольцы проведут больше месяца в тёмной пещере без часов и телефонов

29.12 / В 2021 году привитые от коронавируса россияне смогут получить “ковид-паспорта”

30.03 / По новому стандарту: в Москве реконструировали еще две поликлиники

25.08 / Мнение: Табак, табак…

11.01 / «Он в одиночку спасает планету»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)