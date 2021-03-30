В приложении Apple Maps появилась функция отслеживания камер контроля скорости

Компания Apple продолжает расширять список стран, жители которых могут воспользоваться новой функцией получения информации о камерах контроля скорости в приложении Apple Maps. Нидерландский блогер, известный в Сети под псевдонимом iCulture, сообщил, что она стала доступной для граждан Нидерландов.

Его слова подтвердили владельцы устройств Apple из Австралии, Австрии, Бельгии, Швеции и Новой Зеландии. Они аналогичным образом обнаружили, что функция, указывающая местоположение камер контроля скорости, появилась в приложении «Карты Apple». Воспользоваться ею можно с помощью CarPlay или iPhone.

Впервые функция отслеживания камер контроля скорости была запущена в США, Великобритании, Канаде и Ирландии. На экран устройства, использующего приложение Apple Maps, выводится уведомление в виде желтого значка. Он предупреждает, что впереди находится камера контроля скорости. Кроме того, вскоре будет добавлена функция, позволяющая пользователям самостоятельно добавлять информацию о наличии подобных устройств на дорогах.

Источник: www.ixbt.com