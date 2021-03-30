 

В приложении Apple Maps появилась функция отслеживания камер контроля скорости

30.03.2021, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Apple продолжает расширять список стран, жители которых могут воспользоваться новой функцией получения информации о камерах контроля скорости в приложении Apple Maps. Нидерландский блогер, известный в Сети под псевдонимом iCulture, сообщил, что она стала доступной для граждан Нидерландов.
Его слова подтвердили владельцы устройств Apple из Австралии, Австрии, Бельгии, Швеции и Новой Зеландии. Они аналогичным образом обнаружили, что функция, указывающая местоположение камер контроля скорости, появилась в приложении «Карты Apple». Воспользоваться ею можно с помощью CarPlay или iPhone.

Впервые функция отслеживания камер контроля скорости была запущена в США, Великобритании, Канаде и Ирландии. На экран устройства, использующего приложение Apple Maps, выводится уведомление в виде желтого значка. Он предупреждает, что впереди находится камера контроля скорости. Кроме того, вскоре будет добавлена функция, позволяющая пользователям самостоятельно добавлять информацию о наличии подобных устройств на дорогах.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Главаря ПНС Ливии обвинили в госизмене

12.11 / Дональд и Мелания Трамп впервые появились на публике после проигрыша в президентских выборах

25.02 / Министр обороны Нигерии назвал нападения боевиков “незначительной” угрозой

25.09 / Профессор из Оксфорда пишет о живущих среди людей инопланетянах

06.11 / Путин одобрил идею покупки Минском российского месторождения нефти

22.01 / Умереть в возрасте 55-64 лет от COVID-19 в 200 раз вероятнее, чем в автокатастрофе

05.07 / Дочь умершего от COVID-19 врача рассказала, что ее матери вовремя не оказали медпомощь

22.10 / Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19

15.03 / Женщина, чьи раны не заживают – Личное мнение

22.03 / Врачи назвали три основных признака развития нарколепсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)