 

Samsung подготовилась к обязательной установке российских приложений

30.03.2021, 13:08, Разное
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Компания Samsung готовится к исполнению российского закона, в рамках которого от производителя смартфонов потребуется заранее устанавливать на свои устройства отечественные приложения. Новый закон вступит в силу в РФ 1 апреля.
Так, пользователи смартфонов Samsung Galaxy уже получают патч безопасности. В его описании указано, что теперь на устройства в обязательном порядке будут устанавливаться российские приложения. Кроме того, если владелец гаджета решит сбросить его до заводских настроек, то при последующем запуске он обнаружит в памяти телефона новые программы.

Все это делается согласно постановлению российского правительства №1867. Однако компания Samsung не указывает, какие приложения будут устанавливаться. В российских магазинах пока не получали смартфоны или планшеты производства компании Samsung с отечественным программным обеспечением. После вступления в силу закона штрафовать за его неисполнение начнут лишь после 1 июля, что дает производителям время на подготовку.

Источник: www.ferra.ru



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