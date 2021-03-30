 

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина

30.03.2021, 13:06, Разное
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Спикер Кремля заявил, что Владимир Путин не делает из пищи культа. Глава России неприхотлив в еде и любит самые простые блюда. Дмитрий Песков добавил, что президент следит за тем, чтобы в его рационе было меньше мучного.

Также пресс-секретарь поведал о любимых занятиях главы государства. Помимо игры на пианино и рисования, Путину нравится читать историческую литературу и мемуары, передает издание “Аргументы и Факты”.

Одновременно с этим президент читает газеты. Песков сообщил, что свежие номера приходят к Путину и в Кремль, и в резиденцию Ново-Огарево. Кроме того, российский лидер регулярно получает дайджесты прессы.

Президент поддерживает иностранные языки. По словам пресс-секретаря, Путин смотрит английские и немецкие телеканалы. Несколько раз в неделю лидер занимается английским языком. Занятия обычно длятся недолго, уточнил Песков.

23 марта президент привился от коронавируса. Владимир Путин рассказал, что на следующий день после вакцинации он чувствовал небольшую ломоту в теле, но температура у него не поднималась.

Отметим, что процедура не была публичной. Владимир Путин считает, что вакцинацию нельзя превращать в показуху, как это сделали некоторые мировые лидеры. “Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли?”, – сказал он.



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