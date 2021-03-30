Волонтеры смогут подать заявки на участие в предварительном голосовании ЕР

Федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» проведет заседание, в рамках которого будет рассказано о выдвижении кандидатов на праймериз, о причинах отказа ряду из них в регистрации и о возможностях официального сайта процедуры. Треть от уже заявившихся кандидатов – волонтеры.

«Единая Россия» – единственная политическая партия в России, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования. В этом году в заявлении на участие в праймериз появился новый раздел – участие в волонтерской и добровольческой деятельности. Идею об активном участии волонтеров в политике на встрече с участниками акции «Мы вместе» 4 марта поддержал президент Владимир Путин. «Единая Россия» первая откликнулась на слова президента – волонтеры и общественники не только могут участвовать в самом предварительном голосовании, но и вошли в состав оргкомитетов, чтобы обеспечить легитимность и прозрачность праймериз.

На сайте предварительного голосования может зарегистрироваться абсолютно любой человек, рассказать о себе, представить свою программу, если она есть и дальше в конце мая принять участие в предварительном голосовании, чтобы потом попасть в список кандидатов в депутаты.Требования к кандидатам просты: они должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь иностранного гражданства, а также счетов за рубежом, информирует Первый канал.

За первую неделю регистрации документы для участия в предварительном голосовании подали свыше 200 человек. Старт предварительного голосования «Единой России» вызвал интерес как среди представителей партии, так и у людей, не имеющих к ней отношения. Попробовать свои силы в политике решили волонтеры и общественники, которые хотят масштабировать свой опыт помощи людям на всю страну. Регистрация кандидатов стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В Воронежском региональном оргкомитете предварительного голосования планирует подать заявление и документы на участие в процедуре известный тележурналист, действующий депутат Госдумы Евгений Ревенко. В 2016 году он победил в праймериз «Единой России» и возглавил список партии в региональной группе. Еще один известный тележурналист, соавтор и ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов также уже подал заявление на участие в предварительном голосовании. Он выдвинул свою кандидатуру по Кунцевскому округу в Москве.

Воспользоваться электронной формой подачи документов на предварительное голосование планирует и руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она стояла у истоков самой крупной добровольческой организации России, которая объединяет свыше 170 тыс. человек по всему миру. В 2014 году Амельченкова была избрана координатором Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Ленинградской области, который после был преобразован во Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В 2018 году она стала одним из инициаторов сбора группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентские выборы, возглавила группу волонтеров его избирательного штаба.

Также через интернет заявление на праймериз подаст руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В 2014 году в ходе интернет-голосования он был избран в состав Общественной палаты, набрав максимальное количество голосов. Тогда же Хамзаев инициировал создание Российской гражданской коалиции в поддержку здорового образа жизни. В 2018 году указом президента Владимира Путина Хамзаев был назначен членом Общественной палаты от Дагестана. Этот регион стал единственным субъектом России, имеющим в Общественной палате двух национальных представителей.

Само голосование пройдет по максимально открытой модели с 24 по 30 мая в электронной форме. Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который запланирован на середину июня.

В Единый день голосования, 19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов Государственной думы. Также в 56 субъектах РФ пройдут выборы регионального и местного уровней.