AstraZeneca переименовала свою вакцину в Sputnik

После ситуации в Европе вакцина AstraZeneca, поставки которой приостановлены во многих странах, получила новое название Sputnik, сообщается на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции.

Регулятор отметил, что смена названия не несет с собой изменений других параметров препарата. При этом маркировка и упаковка нового средства будут отличаться. В частности, на ней появится надпись Made in Russia.

– Это поможет избежать нам ряд проблем, которые наносили репутационные потери AstraZeneca. Если вдруг при вакцинации возникнут летальные случаи, во что мы мало верим, то все будут знать, что виновата не наша компания, а Sputnik. Думаю, мы ему полное право на использование этого русского слова, тем более, что вакцина из России называется Sputnik V. Если же обойдётся без смертей и тяжёлых побочных эффектов, то переживать по этому поводу не стоит, – заключил гендиректор AstraZeneca Олаф Мартинсруд.

Ранее ряд европейских стран приостановили или запретили вакцинацию AstraZeneca после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов.

При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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