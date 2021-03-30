 

Тяжелые заболевания десен вдвое увеличивают риск повышенного давления

30.03.2021, 12:48, Разное
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Ученые Лондонского колледжа Стоматологического института Истмана ( UCL Eastman Dental Institute) сравнили состояние здоровье 250 взрослых с тяжелым периодонтитом (воспаление тканей, обволакивающих верхушку корня зуба) и 250 добровольцев без проблем с деснами. Средний возраст участников составлял 35 лет.

Оказалось, что участники с заболеванием десен вдвое чаще имели повышенное систолическое давление (140 мм рт.ст.) по сравнению с контрольной группой независимо от риска сердечно-сосудистых заболеваний. Систолическое или верхнее давление — это сила, с которой насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу. Кроме того, у добровольцев с периодонтитом были повышены воспалительные маркеры, уровень глюкозы и «плохого» холестерина.

«Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут влиять на развитие системных заболеваний, включая повышенное артериальное давление», — сообщили авторы исследования.

Анализ данных показал, что около половины добровольцев даже не догадывались о том, что страдают от повышенного давления. Поэтому ученые рекомендуют стоматологам проверять уровень давления пациентов с заболеваниями десен и при необходимости направлять их к профильному специалисту. Кроме того, профилактика и своевременное лечение таких состояний в полости рта может быть простым и эффективным способом уменьшить системное воспаление и улучшить функцию эндотелия — тонкой оболочки внутри сердца и кровеносных сосудов.

Ранее ученые из Катара заявили, что заболевания десен могут повышать риск осложнений при COVID-19. Они проанализировали данные 568 пациентов с коронавирусом и выяснили, что у 45% из них были диагностированы различные воспаления. После корректировки данных с учетом возраста, пола, веса и вредных привычек и хронических заболеваний, оказалось, что пациентов с проблемными деснами имеют более чем трехкратный риск осложнения при COVID-19. У таких пациентов в 4,5 раза больше шансов попасть на аппарат искусственной вентиляции легких и почти в девять раз выше вероятность летального исхода.



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