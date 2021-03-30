 

Мнение: Сбор

30.03.2021, 12:30, Разное
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С 1 января 22 года может быть введен дополнительный сбор на упаковку молока, вследствие чего цена молока может возрасти на 10-12% дополнительно.

Всё это сопровождается рассказами про заботу об экологии (где нынешняя Россия, а где – экология), и от сбора могут быть освобождены производители, полностью утилизирующие упаковку своей продукции. Если понимать, что раздельного сбора мусора в стране нет, как нет и специальных мощностей по переработке и утилизации именно молочной упаковки, то по факту сбор будут платить все, а значит, он будет переложен на потребителя.

Правительство-банкрот изыскивает всё новые способы заткнуть дыры в бюджете. Если фантазия по поводу новых сборов иссякает, значит, повышаются уже имеющиеся. Никакого иного способа поправить дела в мертвой модели экономики, как вытащить еще хоть немножко из кармана людей, власть не понимает, да и не собирается разбираться. Что может быть проще, чем ограбить людей еще немножко.

По сути, все реформы в экономике сводятся к увеличению бремени на народ. Что вполне понятно – кто-то ведь должен оплачивать все провалы режима, а также его упражнения в вопросах геополитики. Ну, и коррупция сама себя не прокормит, тут вообще без вариантов.

Источник: Эль Мюрид



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