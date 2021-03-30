 

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум боевикам за пытки в тюрьме “Изоляция”

30.03.2021, 12:22, Новости дня
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Офис генерального прокурора объявил подозрение двум боевикам за пытки людей на территории бывшего завода Изоляция в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 30 марта.

По информации следствия, с 2016 года и по настоящее время так называемые “оперуполномоченные “МГБ ДНР” систематически лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода “Изоляция”.

Кроме того, подозреваемые пытали заключенных электрическим током, применяли к ним физическое насилие и пытки. Следствие установило почти 40 пострадавших, которых держали в подпольной тюрьме “Изоляция”. 

Боевикам заочно сообщили о подозрении по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании, а также нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет, а вторая – от восьми до двенадцати лет.

В общем о подозрении сообщили девяти лицам, причастным к незаконному содержанию украинских гражданских лиц и военных в тюрьме.

Журналисты международного сообщества Bellingcat накануне установили личности так называемых надзирателей незаконной донецкой тюрьмы “Изоляция”. Они причастны к жестоким пыткам, побоям и унижениям человеческого достоинства.

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечала “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

В декабре 2020 года Асеев рассказывал, что около половины всех удерживаемых боевиками в тюрьме “Изоляция” – сами боевики.

1 марта трем боевикам “МГБ ДНР”, которые причастны к деятельности “Изоляции”, украинские правоохранители объявили подозрение в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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