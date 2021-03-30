Казахстанский бизнесмен Сейсембаев назвал пять главных реформ, необходимых Украине

Первой реформой, которую должна провести Украина, должна стать реформа судебной системы. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером, высказал казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

Он подчеркнул, что судебная система – “позвоночник любого государства”.

“Почему важно начинать с судебной системы? Потому что судебная система может бороться с коррупцией, она не не позволяет быть беспределу”, – сказал Сейсембаев.

Бизнесмен считает, что в Украину не приходят инвестиции, потому что нет независимой судебной системы.

“Если будет независимая судебная система, то не надо государству заниматься такой архаичной деятельностью, как привлечение инвестиций. Ну, это чушь собачья… Понимаете, инвесторы – они как пчелы, летят на цветы. Помните, как [в рекламе] банка “Империал”? Кормить лебедей надо лучше, а не крылья подрезать. Так и здесь. Не привлекать надо инвесторов, а создавать условия. Инвесторы сами здесь будут, когда они почувствуют нектар и возможность заработать и увезти это с собой”, – убежден Сейсембаев.

Вторая реформа, которая необходима Украине, – это реформа правоохранительной системы, третья – реформа налоговой системы, продолжил бизнесмен.

“На четвертое [место] я бы поставил пересмотр всего законодательства. Как [бывший российский премьер Виктор] Черномырдин сказал, “перетряхивание”… А, это [сказал считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко? “Перетрахивание” всего законодательства. Потому что вы наплодили столько законов… Я недавно разговаривал с [первым вице-спикером Верховной Рады Русланом] Стефанчуком. Там что-то под миллион законов и подзаконных актов. Они даже сами не знают всей суммы. Есть прямая корреляция: чем больше законов, тем меньше исполнительская дисциплина”, – отметил бизнесмен.

Пятая реформа, по мнению Сейсембаева, должна касаться вопросов собственности

“Нужно приватизировать то, чем не должно заниматься государство. То есть [нужно] сокращение доли государства в экономике – я бы так сказал. Это приватизация ненужных предприятий, а у вас, по-моему, 3 тысячи с чем-то предприятий в государственной собственности (по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, 3643. – “ГОРДОН”). По какому принципу надо приватизировать государственную собственность? Если в задачах любого предприятия стоит извлечение экономической выгоды – все, в приватизацию. Государство не может быть одновременно и дойной коровой, и дояркой. Поэтому нужно четко понимать: экономика – это корова, государство – это доярка, плюс охранник, плюс тот, кто убирает навоз. Но ни в коем случае не корова. В государственной собственности нужно оставлять только предприятия, обеспечивающие государственные функции: обороноспособность, общественную безопасность, эпидемическую безопасность, резервы на случаи ЧП и так далее”, – сказал Сейсембаев.

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

По данным опроса, который в 2020 году проводили Фонд “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива и Центр Разумкова, 59% украинцев считают самой необходимой антикоррупционную реформу. На втором месте – медицинская реформа (54%), на третьем – пенсионная реформа и реформа социальной защиты (46%). При этом 51% украинцев убеждены, что власть ни одну из реформ не выполняет успешно.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает судебную реформу важнейшей для Украины. “Это мать всех реформ, главнейшая реформа. Это ядро демократической страны”, – сказал он. В конце марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал за три года создать прозрачную и эффективную судебную систему.



Дмитрий ГОРДОН

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