“Для Кристины Клава – это прямо утешение”. Орбакайте похвасталась способностями дочери

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте 29 марта в Instagram показала, как проходит занятие математикой ее восьмилетней дочери Клавдии.

“Математика на двух языках, совсем маму запутала” – написала Орбакайте.

В ролике Земцова говорит на испанском и английском языках.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Для Кристины Клава – это прямо утешение, подарок Бога!!! Клевая девчуля!!!” – написала подписчица valushka2005.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская певица Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

Отец дочери Орбакайте, Клавдии, – российский бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году. В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).

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