“Для Кристины Клава – это прямо утешение”. Орбакайте похвасталась способностями дочери
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
49-летняя российская певица Кристина Орбакайте 29 марта в Instagram показала, как проходит занятие математикой ее восьмилетней дочери Клавдии.
“Математика на двух языках, совсем маму запутала” – написала Орбакайте.
В ролике Земцова говорит на испанском и английском языках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Для Кристины Клава – это прямо утешение, подарок Бога!!! Клевая девчуля!!!” – написала подписчица valushka2005.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская певица Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.
Отец дочери Орбакайте, Клавдии, – российский бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году. В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет