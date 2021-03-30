 

Вулкан в Исландии продолжает извергаться. Ученые прогнозируют, что это затянется на десятилетия

30.03.2021, 12:22, Новости дня
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Извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес в Исландии может продолжаться десятилетиями.

Такое мнение Reuters высказал профессор вулканологии из Исландского университета Торвальдур Тордарсон.

Извержение “может закончиться завтра, а может продолжаться несколько десятилетий”, отметил он.

Вулкан проснулся 19 марта. С тех пор он извергался со скоростью от 5 до 10 м³/с, сказал вулканолог. По его словам, поток достаточно сильный, чтобы лава не затвердела и не закрыла разлом. Это может произойти при скорости извержения в 3 м³/с, считает Тордарсон.

Вулканолог считает извержение Фаградальсфьядля “идеальным, но с оговоркой”: близко подходить нельзя. Тордарсон сравнивает его с извержением вулкана Пуу-Оо на Гавайях, которое началось в 1983-м и длилось 35 лет.

За первую неделю извержение вулкана приехали посмотреть более 10 тыс. человек, рассказал проектный менеджер Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Агуст Гилфасон.

Для туристов обустроили 3,5-километровую пешеходную тропу к месту извержения, территорию патрулируют, отметил он.

Вулкан продолжает извергаться, телерадиокомпания RÚV ведет прямую трансляцию.

Исландский фотограф Гардар Олаф в Instagram обнародовал серию видео и снимков, на которых запечатлен процесс.

По словам Олафа, чтобы снять видео с максимально близкого расстояния, он сплавил дрон.



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