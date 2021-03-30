Авария поезда под Запорожьем. Полиция открыла уголовное производство

По факту аварии скоростного поезда в Синельниковском районе Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба МВД Украины.

“По данному факту следователем Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье предполагает ограничение свободы на срок до трех лет.

Как отметили в ведомстве, правоохранители со вчерашнего дня продолжают работу на месте происшествия – в 50 км от Запорожья. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

29 марта в Днепропетровской области с рельсов сошли шести из девяти вагонов поезда “Интерсити” №732, который следовал из Киева в Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

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