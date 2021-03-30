 

Российская навигация — в бундесвере испугались утечки данных с немецких подлодок

30.03.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В бундесвере обнаружили уязвимость на своих подводных лодках — навигационные системы российского производства, пишет Bild. Эксперты считают, что используемый в них метод шифрования недостаточно безопасен, и этот недостаток может быть использован для шпионажа или саботажа. В немецкой партии зелёных потребовали объяснить, почему разработку программного обеспечения поручили компании из России, а не одной из стран — членов НАТО.


Reuters

Для бундесвера Балтийское море — это «мокрый фланг», пишет Bild. Здесь РФ наращивает своё военное присутствие, проводит манёвры, во время которых военные корабли главы Кремля Владимира Путина доплывают до самых берегов Германии. В осуществлении разведывательной деятельности немецкие ВМС делают ставку на подводные лодки, которые, казалось бы, невозможно заметить. Но расследование Bild показало, что у них есть уязвимость. Дело в том, что навигационное оборудование на борту российского производства. И используемый им метод шифрования не соответствует военным стандартам, то есть недостаточно безопасен. В связи с этим в бундесвере опасаются, что данные можно будет перехватить и даже изменить.

В 2005-м ещё при канцлере Герхарде Шрёдере системами российской компании «Транзас» были оснащены сотни кораблей немецких ВМС. И позже Берлин закупал оборудование у этого поставщика, устанавливая его на подводные лодки новейших моделей. Предприятие было основано в Санкт-Петербурге в 1990 году. Оно работало как в гражданской, так и в военной сфере. К примеру, разрабатывало боевые симуляторы для российского флота, за что в своё время даже получало награду от главы российского Генштаба Николая Макарова. В 2018-м компанию купило финское предприятие Wartsila, но отделение, занимающееся оборонкой, осталось в российских руках. Сегодня бывшие инженеры «Транзас» разрабатывают для Кремля боевые дроны. Из-за тесных контактов с Москвой эти сотрудники находятся у западных спецслужб под особым наблюдением.

При этом летом 2020 года Федеральное ведомство по охране конституции уже предупреждало о том, что морские навигационные системы бундесвера могут подвергнуться атаке со стороны иностранных государств с целью шпионажа или же саботажа. Говорилось, что противник может перехватить и даже изменить данные, в результате чего корабли утратят боеспособность. В ответ на запрос Bild по этому вопросу в Министерстве обороны Германии сообщили, что правительство прилагает огромные усилия для обеспечения «кибербезопасности, ИТ-безопасности и безопасности шифрования». Однако эксперт фракции зелёных по вопросам обороны Тобиас Линднер требует большего: «Министерство должно срочно объяснить, почему не задействовало производителей программного обеспечения из стран — членов НАТО».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / В Украине ожидают четыре штамма гриппа – Данилов

12.01 / В 2020 году метро Киева воспользовались почти в два раза меньше пассажиров, чем в 2019-м

26.01 / В 2022 году Китай запустит первую миссию к Солнцу

27.10 / Путин выразил беспокойство непрофессиональной реставрацией памятников культуры

19.08 / За сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом

18.07 / Будет единый подход. ГБР реорганизует территориальные управления

26.06 / МИД разъяснил действие соглашения о визах с Белоруссией

29.06 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

11.09 / Путин обсудил с СБ РФ подготовку к визиту Лукашенко

16.09 / В Англии создан научный сервис для прогнозирования продолжительности жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)