«Конфронтация вместо консультаций» — Байден разрушил надежды немцев на компромисс по «Северному потоку — 2»

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США дала немцам повод для надежд на «возвращение трансатлантической гармонии», пишет Der Spiegel. Однако, как подчеркнул министр иностранных дел Хайко Маас, «медовый месяц закончился прежде, чем начался». Как считает издание, споры из-за вакцины от коронавируса, игнорирование партнёра по вопросу вывода войск из Афганистана и, прежде всего, нежелание идти на компромисс по «Северному потоку — 2» «отравляют перезагрузку отношений» и указывают на «неоколониальное поведение» новой администрации.



Reuters

Когда в конце января Ангела Меркель впервые разговаривала по телефону с новым президентом США Джо Байденом, разговор исчерпался вежливостью. Как в неудачном браке, когда партнёры разучились откровенно разговаривать друг с другом. НАТО? Незаменимый альянс, не вопрос. Изменение климата? Одна из самых больших угроз человечеству, нельзя не согласиться. И поэтому на первый взгляд показалось, что после кошмарной эры Трампа возвращается «что-то вроде трансатлантической гармонии», пишет Der Spiegel.

Однако ни канцлер Германии, ни президент СЩА не осмелились затронуть тему, которая потенциально может «отравить перезагрузку отношений»: почти завершённый газопровод «Северный поток — 2», предназначенный для обеспечения Европы российским газом.

Меркель рассматривает проект как часть экономического сотрудничества с Россией, Джо Байден, напротив, считает трубопровод признаком неблагонадёжности своего европейского партнёра. И газовая груба — лишь один из примеров провала «нового начала» в германо-американских отношениях: США и Европа не объединяют усилия для борьбы с пандемией, а завидуют друг другу из-за лишней дозы вакцины. И в Афганистане новая администрация США, вопреки всем торжественным клятвам, принимала важные решения, не согласовывая их с союзниками.

При этом победа Байдена на президентских выборах давала в Европе поводы для больших надежд. После разлада при Дональде Трампе, который «попирал альянсы» и «лишил союзников самостоятельности», в Берлине предполагали, что Америка Байдена, наконец, вновь подарит им партнёра по другую сторону Атлантики. Как заявлял Байден, в отличие от Трампа он снова сделает ставку на альянсы и привлечёт союзников: больше никаких действий в одиночку, никакой «Америки прежде всего».

При Трампе не хватало и политических жестов, таких как недавнее участие Байдена в виртуальном саммите ЕС, и тёплых слов об общих ценностях. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен, опытный дипломат, назвал Германию «главным союзником в Европе». Он объявил, что делает ставку на консультации.

Но в то же время в Берлине сложилось впечатление, что изменилась только риторика. Разочарование растёт с обеих сторон. Американцы были в ужасе, когда ещё до того, как новый президент вступил в должность, европейцы успели заключить торговое соглашение с Китаем.

С другой стороны, в правительстве Германии говорят о «неоколониальном поведении» новой администрации США, определении, которое до сих пор было зарезервировано для американского посла в Берлине при Трампе Ричарда Гренелла. «Никаких консультаций по Афганистану и угрозы, как при Трампе, — на прошлой неделе подытожил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. — И всё это перед первым визитом в Европу. Медовый месяц закончился прежде, чем начался». Так считает и Петер Байер, координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ: «Мы ожидали большего от перезагрузки трансатлантических отношений».

Как считает издание, символическим для запутанных отношений стал спор о вакцине от коронавируса. Конечно, в Берлине знают, что в провале прививочной кампании виновато прежде всего само правительство ФРГ. С другой стороны, в распоряжении США имеются 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые им, вероятно, никогда не понадобятся. Производитель уже давно подал заявку на их частичный экспорт в Европу. Байден, однако, отказался. Раздражение европейцев растёт. Советник Байдена заявил, что они «постоянно получают звонки от представителей ЕС», которые указывают на схожесть с Трампом: «Вы похожи на Трампа с его лозунгом America First, только тон немного любезнее».

«Конфронтация вместо консультаций» — этот курс администрация Байдена проводит и по вопросу Афганистана. После объявлений о том, что США снова делают ставку на дипломатию и консультации с союзниками, новая администрация проигнорировала партнёров, просто отменив за их спиной мирные переговоры в Катаре. Уже несколько месяцев в Дохе представители афганского правительства и талибов* ведут переговоры. Германия также принимает в них участие.

Но две недели назад Министерство иностранных дел и канцлер были вынуждены признать, что новое правительство США торпедировало переговоры. В письме президенту Афганистана Ашрафу Гани госсекретарь США Блинкен объявил о встрече с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном и Индией в Турции — без привлечения немцев. Блинкен также угрожал вывести большую часть американских войск, возможно, уже к 1 мая.

Правительство Германии чувствует себя оскорблённым. И это после того, как оно как раз собиралось продлить мандат бундесвера на девять месяцев. Нильс Аннен, статс-секретарь МИД ФРГ, заявил: то, что администрация США не консультируется по своим инициативам с Германией, которая располагает вторым по величине контингентом в Афганистане, вызывает раздражение. В конце концов, в понедельник в Брюсселе в ходе первой личной встречи с Хайко Маасом Блинкен извинился за всё и пообещал вовлечь немцев в переговоры в Стамбуле.

Но остаются и другие спорные вопросы. На сегодняшний день самым острым из них является строительство газопровода «Северный поток — 2». Американцы полны решимости предотвратить его завершение, что означает более жёсткие санкции против немецких компаний. В разговоре с Маасом Блинкен объяснил, что правительство США привязано к законам о санкциях и не располагает пространством для манёвра. Позиция Берлина также ожесточилась. В федеральном правительстве не видят возможностей для компромисса по главному вопросу. Он должен затронуть «поля за пределами реальной темы спора», например, тему энергетической безопасности Украины.

Но Байден находится под огромным давлением: республиканцы в сенате только и ждут, когда президент проявит слабость по отношению к Владимиру Путину. В частности, сенатор от штата Техас Тед Круз не оставил сомнений в том, что он не поддержит кандидатов Байдена на высокопоставленные посты в администрации, если президент не введёт дополнительные санкции.

Поэтому команда Байдена отчаянно ищет компромисс. Одним из путей может быть завершение газопровода при условии гарантий со стороны Германии в том, что он не будет введён в эксплуатацию до тех пор, пока Путин не выразит готовность «играть более конструктивную роль на мировой арене». Но мораторий, то есть временную остановку строительства газопровода, правительство Германии отвергает.

Теперь всё указывает на то, что ситуация продолжает обостряться. В конце концов, внешнеполитические ведомства двух стран согласились на проведение консультаций для поиска решения. «Немцы должны понять, насколько серьёзной для нас является эта тема», — сообщают в Белом доме. Байден готов прояснить эту ситуацию с канцлером. Но для этого она должна быть готова идти на уступки. Нет смысла заставлять Байдена «хвататься за телефонную трубку, если в конце он слышит только: нет, нет, нет», передаёт Der Spiegel.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.