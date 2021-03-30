 

Путина заподозрили в кибератаке на один из телеканалов Австралии

30.03.2021, 12:16, Новости дня
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Эксперты предположили, что за кибератакой, нарушившей вещание австралийского телеканала 9News Australia, стоят «русские хакеры», передаёт Daily Mail. Заявляется, что причиной срыва утреннего воскресного эфира могла стать программа о Владимире Путине, выход которой запланирован на вечер понедельника. Телеканал уже пообещал, что расследование, которое связывает президента РФ с «нападениями на улицах западных стран» выйдет точно в срок.


Twitter/Richard Wilkins

Австралийский канал 9News Australia подвергся массированной кибератаке, в результате которой телеканалу пришлось остановить свой эфир, пишет Daily Mail. По словам экспертов, кибератаку организовали «русские хакеры».

Согласно заявлению, обнародованному телеканалом, там пытаются обеспечить возвращение к нормальной сетке вещания. Тем не менее в воскресенье из-за атаки в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Вместо неё и новостных выпусков каналу пришлось показывать ранее записанные программы. Пока IT-специалисты восстанавливали вещание, все сотрудники 9News Australia были переведены на удалённую работу.  

По словам представителей телеканала, ни одна организация не взяла на себя ответственность за срыв вещания. Однако эксперты предположили, исходя из «уровня сложности кибератаки», что она могла быть произведена из России.

В частности, эксперты сочли, что таким образом злоумышленники пытались помешать выходу в эфир выпуска программы Under Investigation, посвящённого президенту России Владимиру Путину, который телеканал планировал показать в понедельник.

Как напоминает Daily Mail, согласно анонсу выпуска, он посвящён попытке «разоблачить смертоносную кампанию уничтожения с помощью химагентов», которую, по версии журналистов телеканала, проводит Путин «против своих врагов на улицах западных стран».

Тем не менее представители 9News Australia подтвердили, что эпизод программы Under Investigation уже снят и, как и планировалось, выйдет в эфир в понедельник вечером.



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