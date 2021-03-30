 

Соседи активно откликнулись на приглашение Белграда приехать за бесплатной прививкой

30.03.2021, 12:16, Новости дня
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Тысячи жителей соседних регионов активно откликнулись на приглашение Белграда и приехали за прививкой от коронавируса в Сербию, которая смогла без поддержки ЕС выйти в лидеры по вакцинации. В Северной Македонии, а также в Боснии и Герцеговине до сих пор нет достаточного количества вакцины, несмотря на поставки по программе ЕС и помощь Турции, передаёт Euronews.

Тысячи людей из Черногории, Республики Северная Македония, а также Боснии и Герцеговины прибыли в Сербию, чтобы привиться от коронавируса. Ранее власти республики предложили иностранцам бесплатно вакцинироваться 27 и 28 марта.

В самой Сербии иммунизация населения проходит успешно, в том числе благодаря закупкам в большом объёме российского препарата «Спутник V» и китайского Sinopharm. Здесь также применяют Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. 

МУЖЧИНА: У нас в Северной Македонии нет вакцин. Мы приехали сюда, чтобы привиться. И мы очень благодарны, что можем сделать это быстрее, чем на родине. 

МУЖЧИНА: Для меня это всё ещё одна страна, не имеет значения, Босния или Сербия — мне всё равно, где прививаться. 

В Северной Македонии прививать от коронавируса начали около месяца назад вакцинами Pfizer/BioNTech и «Спутник V». Препаратов не хватает. В воскресенье государство с населением два миллиона человек получило 24 тысячи дозы вакцины в рамках международного механизма COVAX. 

ВЕНКО ФИЛИПЧЕ, министр здравоохранения Республики Северная Македония: Очевидно, что наши ожидания в отношении своевременной доставки не оправдались, поскольку эта партия прибыла с опозданием в несколько недель. Но с учётом глобального спроса на вакцины и учитывая, что все страны мира столкнулись с проблемой поставок — я думаю, хорошо, что эта система работает. 

В столицу Боснии и Герцеговины Сараево прилетел санитарный самолёт из Анкары. На борту — 30 тысяч доз прививки Sinovac, произведённой китайской компанией. Оказать помощь государству, расположенному в юго-восточной части Европы, ранее обещал турецкий лидер. 

В Албании массовая вакцинация населения стартовала в воскресенье, после того как Тирана приобрела 192 тысячи доз китайского препарата Sinovac. 

Дата выхода в эфир 28 марта 2021 года. 



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