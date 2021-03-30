 

Автор «Игры престолов» подписал с HBO пятилетний контракт на восьмизначную сумму

30.03.2021, 12:16, Новости дня
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Джордж Мартин, автор книг, послуживших литературной основой для сериала «Игры престолов», подписал с американской телевизионной сетью HBO пятилетний контракт на восьмизначную сумму, пишет The Guardian. Так что он продолжит участвовать в разработке новых кинопроизведений по своей фантазийной вселенной. Однако фанаты недовольны, ведь они ждут от него завершения книги, а не новых экранизаций.


Reuters

После огромного успеха сериала «Игра престолов» Джордж Мартин, автор книг, послуживших литературной основой для экранизации, подписал с американской телевизионной сетью HBO пятилетний контракт на восьмизначную сумму, пишет The Guardian. Он продолжит участвовать в разработке кинопроизведений по своей фэнтезийной вселенной.

На данный момент писатель задействован в пяти проектах, продолжает британское издание. Он работает над созданием приквела к «Игре престолов» под названием «Дом дракона», действия в котором разворачиваются за 300 лет до событий сериала. В нём авторы расскажут о доме Таргарианов, могущественной династии, некогда правившей Вестеросом. Всего планируется снять 10 эпизодов. Съёмки начнутся уже в следующем месяце, а в эфир сериал выйдет в 2022 году.

Также Мартин участвует в создании киноадаптации под рабочим названием «10 тысяч кораблей». В ней зрителям расскажут о королеве-воине Нимерии, жившей за 1000 лет до событий, описанных в саге «Песнь льда и огня». Писатель также работает над спин-оффом к «Дому дракона» о похождениях лорда Корлиса Велариона, историей о трущобах Королевской гавани, экранизацией «Повести о Дунке и Эгге» и анимационным сериалом. Мартин также выступит исполнительным продюсером киноадаптаций по произведениям «Дорожные знаки» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

Однако фанаты писателя всё ещё ждут, когда он закончит сагу «Песнь льда и пламени», отмечает The Guardian. Он не раз говорил, что завершить произведение ему мешают большая рабочая нагрузка и разъезды. В 2019 году он разрешил своим почитателям «заточить себя в маленькой хижине на Уайт-Айленде с видом на озеро серной кислоты», если не успеет дописать книгу к 29 июля 2020 года. Позже он пообещал, что не будет писать сценариев к «Дому дракона», пока не закончит работу над предпоследней частью саги, и заверил, что доделает всё в 2021 году.



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