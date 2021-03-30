Ученые назвали человека способным вырабатывать смертельный яд

Ученые обнаружили у человека набор генов, из-за которых при определенных условиях он мог стать смертельно ядовитым, как рептилии. При этом такой предрасположенностью обладают многие млекопитающие, включая собак и обезьян.

В процессе эволюции у человека не появилось ядовитых желез, как у тайваньской змеи хабу, но при этом они имеют необходимый для этого набор генов, отметили сотрудники японского Окинавского института науки и технологий. Эту особенность они выявили совместно с австралийскими учеными.

Тайваньская змея хабу, обитающая в Азии, имеет 3000 взаимодействующих генов, благодаря которым у нее сформировались ядовитые железы. Похожие гены есть у людей, собак и шимпанзе. Это дало основание предположить, что в основе слюнных желез млекопитающих и ядовитых желез змей лежит «древнее функциональное ядро». Поэтому при жизни в иных условиях люди смогли бы вырабатывать смертельный яд и даже выплевывать его в целях защиты.

Источник: rossaprimavera.ru