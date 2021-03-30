 

Певица Валерия призналась, что ближе к финалу все сложнее судить в шоу «Маска»

30.03.2021, 12:14, Разное
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В своем микроблоге Instagram певица Валерия опубликовала фото с коллегами, сделанное во время съемок шоу «Маска». По ее словам, чем ближе к финалу проекта, тем все сложнее судить участников и снимать с них маски.
Последний выпуск покинула звезда в костюме Солнца. Оказалось, что этим участником была юмористка Марина Кравец. Из-за этого в Сети разгорелся скандал, так как зрители убеждены, что должен был уйти Единорог. Валерия отреагировала на эти комментарии, отметив, что судить на шоу «Маска» не так и легко. В проекте остались только сильнейшие участники, поэтому выбывание каждого из них расстраивает поклонников популярной программы.

Как пишет издание «Слово и Дело», фанаты неустанно критикуют жюри. По их мнению, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко в некоторых моментах ведут себя нечестно и неуважительно с участниками шоу. Дело в том, что поп-король послушал мнение своей маленькой дочери, а телеведущая пошла дальше – просто подбросила монетку. Такой выбор судей разозлил зрителей. Они даже предложили сменить членов жюри.



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