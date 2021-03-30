 

Актрисе Шэрон Стоун хирург увеличил грудь без ее согласия

30.03.2021, 12:14, Разное
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В одном из интервью Шэрон Стоун призналась, что в 2001 году ей пришлось пережить операцию по удалению опухоли в молочной железе. Когда она очнулась после наркоза, то обнаружила, что хирург без ее согласия увеличил грудь.
Звезда картины «Основной инстинкт» была в ярости, когда узнала, что ее тело претерпело незапланированное вмешательство. Врач надеялся, что актриса оценит его старания. Хирург отметил, что новый размер груди больше подходил Шэрон Стоун к ее параметрам. По словам знаменитости, она не планировала делать пластическую операцию, но в суд на специалиста подавать не стала.

Как пишет издание «Слово и Дело», грудь голливудской актрисы стала на целую чашку больше. После перевязки она осознала, что ее бюстгальтер теперь маленький. Опухоль, которую удалили Шэрон Стоун, оказалась доброкачественной.

До суда практически дошло еще одно дело, связанное с именем звезды. По словам Шэрон Стоун, режиссер картины «Основной инстинкт» обвел ее вокруг пальца. Актриса утверждает, что Пол Верховен заставил ее сняться в эротической сцене без белья обманным путем.



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