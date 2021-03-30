Понаровская через суд добилась повышения пенсии

Ирина Понаровская не стала мириться с тем фактом, что практически год ее работы в 80-х не был учтен при формировании выплат. Суд поддержал артистку и вынес соответствующее решение. Теперь пенсия звезды будет пересчитана.

По информации некоторых изданий, к ежемесячным выплатам Ирины Витальевны теперь полагается небольшая надбавка. Также джазовая певица получит около 240 тысяч рублей в виде компенсации за ошибку организации. По слухам, сейчас пенсия артистки составляет лишь пять тысяч рублей.

Известно, что Ирина Понаровская решилась на иск достаточно давно. Во время пандемии развлекательная сфера находилась в серьезном упадке, и артистке не хватало средств. Именно тогда она заявила о несправедливости. В то время исполнительница как раз собиралась вернуться к активной творческой деятельности, но карантин изменил ее планы. Как и многие артисты, она осталась практически без работы. Концертная деятельность Ирины Витальевны возобновилась лишь недавно.

Напомним, два года назад звезда жестко высказалась о получении нового титула. Лишь тогда ей присудили долгожданное звание заслуженной артистки. Событие привело ее в ярость, так как, по мнению певицы, получить его в таком возрасте вовсе не является большой честью. Многие коллеги на пенсии уже являются народными артистами.