 

Массовое отравление произошло на Ставрополье

30.03.2021, 12:11, Новости дня
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В Минераловодском городском округе на Ставрополье 55 человек попали в больницу с признаками кишечного расстройства, большинство из них дети, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что «в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа в участковую больницу села обратились граждане с признаками кишечного расстройства – 55 человек, из них 30 детей», в участковую больницу госпитализировали семь человек, передает ТАСС.

Ранее дети массово отравились в Дагестане.



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