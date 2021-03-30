Массовое отравление произошло на Ставрополье

В Минераловодском городском округе на Ставрополье 55 человек попали в больницу с признаками кишечного расстройства, большинство из них дети, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что «в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа в участковую больницу села обратились граждане с признаками кишечного расстройства – 55 человек, из них 30 детей», в участковую больницу госпитализировали семь человек, передает ТАСС.

Ранее дети массово отравились в Дагестане.