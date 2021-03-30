Португалия решила направить военных в Мозамбик

Португалия намерена направить 60 военнослужащих в Мозамбик для подготовки местного спецназа к борьбе с атаковавшими город Пальму исламистскими боевиками, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силву.

Министр выразил свое сожаление в связи с нападением боевков на город Пальма. По его словам, в соответствии с военно-техническим сотрудничеством в Мозамбик будет направлена группа из 60 португальских военных, они окажут помощь в обучении сотрудников местных сил безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RPT.

Между тем посольство РФ в Мозамбике сообщило, что власти страны не сообщали о россиянах среди пострадавших при атаке террористов.

«В связи с недавним нападением группы террористов на город Пальма в северной провинции Кабу-Делгаду посольство сообщает, что по полученной от местных властей информации российских граждан среди пострадавших нет», – говорится в сообщении дипмиссиив Twitter.

24 марта исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых есть иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявили, что ведут операцию по освобождению города.

В субботу власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы. После операции несколько человек погибли.