 

Власти Мали одобрили применение «Спутника V»

30.03.2021, 12:11, Новости дня
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применению в Республике Мали, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Мали. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – отмечается в сообщении фонда, передает ТАСС.

Днем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.  



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